Prometna se dogodila kod Nove Gradiške, a odmah je upućena hitna pomoć i očevidna ekipa PPRP
POKUŠALI GA REANIMIRATI
Strava na A3! Jedan poginuli u nesreći na A3 kod N. Gradiške
Čitanje članka: < 1 min
Jedan čovjek je poginuo u teškoj nesreći do koje je došlo u nedjelju prije podneva na autocesti A3, između čvorova Okučani i Nova Gradiška. Policija je dojavu o prometnoj nesreći na 166. kilometru južne kolničke trake A3 zaprimila u 11:12 sati. Do prometne je došlo kod Nove Gradiške, a odmah je upućena Hitna pomoć i očevidna ekipa PPRP.
Nakon reanimacije konstatirana je smrt jedne osobe. Policija javlja da slijedi očevid.
