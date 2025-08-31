Strava na A3! Jedan poginuli u nesreći na A3 kod N. Gradiške

Jedan čovjek je poginuo u teškoj nesreći do koje je došlo u nedjelju prije podneva na autocesti A3, između čvorova Okučani i Nova Gradiška. Policija je dojavu o prometnoj nesreći na 166. kilometru južne kolničke trake A3 zaprimila u 11:12 sati. Do prometne je došlo kod Nove Gradiške, a odmah je upućena Hitna pomoć i očevidna ekipa PPRP.

Nakon reanimacije konstatirana je smrt jedne osobe. Policija javlja da slijedi očevid.