Strava na istoku Hrvatske! Otac sinu (5) na leđima crtao kukasti križ! Tjerao ga je i da ga dira...

Na istoku zemlje u listopadu 2022. policija je zaprimila prijavu protiv 29-godišnjeg muškarca zbog sumnje na zlostavljanje petogodišnjeg sina, piše Jutarnji. Muškarac je optužen da je sina poticao da ga dodiruje u intinmnom području. Nekoliko mjeseci kasnije, u prisustvu djeteta, tukao je njegovu majku. Također navode kako je optuženi dijete udarao po glavi i stražnjici te mu je na leđima 3. kolovoza 2023. nacrtao svastiku i ustaške simbole. Branio se da je to već bilo nacrtano ranije.

U optužnici piše i da je sinu dao drži napravu za drogu i marihuanu, snimivši to mobitelom. Optužen je za ugrožavanje djetetovog razvoja i bludne radnje. Istraga protiv majke je obustavljena zbog nedostatka dokaza. Za fotografiju na kojoj dijete drži njegov spolni organ optuženi tvrdi da je to snimila djetetova majka. Također dodaje da je tada imao osip te da je dijete htjelo pomoći. Na videozapisu se čuje kako govori: "Što radiš? Koga to mažeš? Tati mažeš..."