STRAVA U BIH Otac ubio kćer (2) pa presudio samom sebi...

U mjestu Kabernik u BiH 49-godišnji muškarac ubio je svoju dvogodišnju kćer, a onda počinio samoubojstvo, objavio je Klix.ba.

Policiji je slučaj prijavljen oko 15 sati, nakon toga su izašli na očevid u ovo mjesto u blizini Višegrada.

N1 piše kako je 49-godišnjak obitelji poslao oproštajnu poruku. Oni su odmah kontaktirali policiju koja je izašla na teren, gdje su pronašli dva tijela...

OVDJE MOŽETE POTRAŽITI POMOĆ

Usluge zaštite mentalnog zdravlja možete besplatno i bez uputnice dobiti i u savjetovalištima za mentalno zdravlje koje pripadaju županijskim zavodima za javno zdravstvo i zavodu za javno zdravstvo Grada Zagreba, uz predočenje zdravstvene iskaznice.

Njihove kontakte možete vidjeti na sljedećoj poveznici: https://www.hzjz.hr/aktualnosti/adrese-sluzbi-za-mentalno-zdravlje-i-prevenciju-ovisnosti-zupanijskih-zavoda-za-javno-zdravstvo/

Ukoliko su teškoće s kojima se suočavate preplavljujuće i osjećate da Vam je žurno potreban razgovor, možete nazvati sljedeće telefone za pružanje psihološke pomoći:

Telefon za psihološku pomoć 01/48 28 888 | radnim danom 10-22h

Savjetodavna linija za roditelje i djecu, svakim danom od 9 do 20 | za djecu 116 111| za roditelje 0800 0800

U sklopu KBC Zagreb djeluje CENTAR ZA KRIZNA STANJA I PREVENCIJU SUICIDA gdje se može doći bez najave i uputnice između 8 i 20 sati ili nazvati telefonom 01 2376 470 od 0 do 24 sata.