Strava u centru Zagreba: Dvojac silovao maloljetnicu u parku?!

Nismo je silovali, bilo je to dragovoljno, obrana je, neslužbeno doznajemo, maloljetnika i I.H. (22) koji su završili u istražnom zatvoru Remetinec na mjesec dana kako ne bi mogli ponoviti kazneno djelo i utjecati na svjedoke. Oni su, s još dvojicom mladića, osumnjičeni za silovanje maloljetnice bludne radnje nad njom u samom središtu metropole.

Gnjusno nedjelo navodno se dogodilo u petak u noćnim satima u parku iznad Tomićeve ulice, omiljenom okupljalištu mladih tijekom ljeta. U kojim se okolnostima i tko je od četvorice osumnjičenih imao kakvu ulogu pokazat će istraga.

Bude li pritvoreni dvojac nakon istrage optuženi te eventualno i osuđen prijeti im do 10 godina zatvora. No u praksi su kazne puno manje i bliže minimalnim zatvorskim kaznama zapriječenim za to nedjelo.

- Policijski službenici PU zagrebačke u subotu su dovršili kriminalističko istraživanje nad 22-godišnjakom i maloljetnikom zbog sumnje da su 12. kolovoza 2022. godine silovali djevojku je", te nad 31-godišnjakom i 30-godišnjakom zbog postojanja sumnje u počinjenje kaznenog djela "Bludne radnje" na štetu maloljetne osobe- kažu nam u PU zagrebačkoj.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičene su doveli pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom Županijskom državnom odvjetništvu, kao i Županijskom državnom odvjetništvu za mladež.

Na području PU zagrebačke u vremenu od 1.siječnja do 31.srpnja. 2022. godine policija je zabilježila 33 kaznenih djela silovanja (dva su ostala u pokušaju), od strane 16 počinitelja na štetu 33 žrtve (pet ih je mlađih od 18 godina).

- Podsjećamo, kod kaznenih djela silovanja moguće je da isti počinitelj u dužem razdoblju počini više djela na štetu iste žrtve, odnosno moguće je da više počinitelja počini djelo na štetu iste žrtve. Međutim, svaki čin se tretira kao zasebno kazneno djelo- ističu u policiji te navode kako su prijavljena kaznena djela silovanja razriješena u visokom postotku.

Uhite devet od 10 silovatelja

- Razriješeno je 31 kazneno djelo ili 94 posto. Inače, prošle cijele 2021. godine bilježimo 47 kaznenih djela (devet ostalo u pokušaju), od kojih je razriješeno 45 djela ili 96 posto- kažu u zagrebačkoj policiji. No tamna brojka žrtava seksualnih predatora je daleko veća. Stručnjaci upozoravaju kako mnoge žrtve silovanja ne prijavljuju kaznena djela zbor prijetnji, straha, stigmatizacije te nepovjerenja da će institucije brzo i strogo kazniti nasilnike.

Posljednjih godina žrtvama se pristupa profesionalnije pa tako policija navodi:

- Prema kaznenim djelima silovanja, u smislu medijske pozornosti, policija se odnosi krajnje obazrivo pri čemu se primarno vodi briga o zaštiti identiteta osoba, a pogotovo žrtava takvih kaznenih s ciljem da se ne povrijede njihova prava ili ih se izloži dodatnoj viktimizaciji. Ujedno prilikom potvrde o takvim događajima koristimo priliku upoznati javnost s brojnošću takvih kaznenih djela po kojima policija i druge nadležne službe postupaju daleko od očiju javnosti, uz naznaku da se prilikom takvog izvješćivanja ne objavljuju podaci koji bi mogli dovesti do identiteta žrtve, svjedoka ili počinitelja kao niti detalji samog događaja.- istaknuli su u policiji

