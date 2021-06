Mladić iz Podgorice J.K (16) napadnut je i pretučen u srijedu u dvorištu osnovne škole "Štampar Makarije", gdje su ga troje maloljetnika pretukli čekićem za meso, javlja Kurir.

- Javnost mora saznati za ovo, kako ničije dijete ne bi prošlo kroz to i kako bi nasilje završilo - rekla je majka.

- Slučaj je još uvijek u tijeku i bit će predan tužitelju na procjenu i mišljenje - poručili su iz policije uz to a su identificirali trojicu maloljetnih napadača.

Nakon napada na mladiću su utvrđene ozljede glave i jagodične kosti.

- Otišao je s drugim, svojim vršnjakom, do školskog zubara. Kad su stigli do škole, njegov je prijatelj ušao u stomatološku ordinaciju koja je dio škole, a moj je sin ostao u dvorištu. Otišao je do sprave za vježbanje iza škole, a onda su mu nakon nekoliko minuta prišle tri osobe, otprilike njegovi vršnjaci, i pitale: ‘Što radiš ovdje? Zašto si došao? Tko si ti?'. Vidio je jednog od njih kako u ruci drži čekić za meso i odgovorio je samo: ‘Opušteno, brate. U čemu je problem?'. Tada su otišli k njemu - kaže majka pretučenog tinejdžera.

Majka je dodala kako joj je sin rekao da je mladiću koji je krenuo prema njenom sinu, na svu sreću, ispao čekić iz ruke.

- Druga dvojica su skočila na njega i počela ga udarati šakama, a treći je zgrabio čekić i udario ga. Toliko da je njegov prijatelj izašao, potrčao i spasio ga. Da nije naišao, tko zna koliko bi ga dugo nastavili udarati i što bi mu učinili. Odveo ga je na hitnu pomoć - rekla je.

Rekla je da su u međuvremenu otkrili da je riječ o vrlo problematičnim maloljetnicima i da očekuje da će sustav reagirati.

- Moj ih sin ne poznaje, u tom kvartu ima samo školskog zubara i prijatelja. Nikada nije imao problema s njima ili bilo kime drugim - rekla je majka.