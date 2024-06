Strava u Indiji: Toplinski val, poplave i klizišta ubili 11 ljudi. Ženu s tri kćeri zakopalo klizište

Indija se u srijedu bori s ekstremnim vremenskim uvjetima koji su uzrokovali jake toplinske valove, klizišta i poplave, usmrtivši najmanje 11 ljudi ovaj tjedan, među njima ženu i njezine tri kćeri koje su bile žive zakopane u jednoj sjeveroistočnoj državi, rekli su dužnosnici i mediji.

Glavni grad New Delhi u utorak je imao najtopliju noć u šest godina, a bolnice u gradu od 20 milijuna stanovnika izvijestile su o najmanje pet smrtnih slučajeva od toplinskog udara ovaj tjedan, piše list Times of India.

Pokretanje videa... 02:37 Sjeveroistočni Bangladeš poplavljen nakon neprekidnih oborina koje su nabujale rijeke | Video: 24sata/reuters

U poplavama i klizištima izazvanim neprekidnim kišama u sjeveroistočnoj državi Assamu smrtno je stradalo najmanje šestero ljudi u utorak navečer, rekli su dužnosnici.

"Klizište je zatrpalo žive ženu i njezine tri kćeri", rekao je telefonom državni dužnosnik za upravljanje katastrofama Siju Das.

“Kuća im je bila na padini, a poginuli su na mjestu oko ponoći”, rekao je, dodavši da su tijela izvučena nakon tri sata potrage spasilaca.

“Poginulo je i trogodišnje dijete”, dodao je.

People riding on rickshaws during a downpour in Dhaka | Foto: Mohammad Ponir Hossain

Milijarde ljudi širom Azije bore se s ekstremnim vrućinama ovog ljeta, u trendu koji je, kako kažu znanstvenici, pogoršan klimatskim promjenama koje su izazvali ljudi.

Od ožujka su temperature porasle do 50 stupnjeva Celzijevih u Delhiju i obližnjoj pustinjskoj državi Rajasthanu, dok je više od dvostruko od uobičajenog broja dana s toplinskim valovima zabilježeno ove sezone na sjeverozapadu i istoku zemlje.

A rickshaw driver sits inside his rickshaw to take cover from rain during a downpour in Dhaka | Foto: Mohammad Ponir Hossain

U Assamu je pogođeno više od 160. 000 ljudi, a vode su premašile razinu opasnosti u Kopiliju, jednoj od najvećih pritoka Brahmaputre, koja se ubraja među najveće indijske rijeke.

Više od 30 ljudi u državi smrtno je stradalo od kraja svibnja u poplavama i klizištima uzrokovanim obilnom kišom, rekli su dužnosnici.