Strava u Križevcima: Prepirao se s majkom pa na nju nasrnuo nožem. Dobio 4 godine zatvora

Na nepravomoćnu presudu bjelovarskog Županijskog suda kojom je 25-godišnji mladić s križevačkog područja osuđen na zatvorsku kaznu od četiri godine zbog ubojstva majke u pokušaju, po žalbi će raspravljati Visoki kazneni sud.

Mladić je proglašen krivim u prvostupanjskom postupku jer je 21. studenog 2021. godine u blagovaoni obiteljske kuće, nakon verbalne prepirke s majkom (44) uzeo kuhinjski nož dužine oštrice 0,2 centimetra i snažno ga zabio u njezin trbuh. Majka je zadobila ubodnu ranu trbušne stijenke u gornjem lijevom dijelu u dužine 2,3 centimetra i dubine 10 centimetara.

U izreci presude se navodi da je smrtni ishod izostao samo slučajem. Sud je rekao kako je počinio kazneno djelo protiv života i tijela – ubojstvo u pokušaju. U kaznu zatvora mu je uračunato i vrijeme koje je proveo u istražnom zatvoru od 21. studenog do 21. prosinca 2021. godine.

Tijekom postupka je utvrđeno da žive u zajedničkom domaćinstvu u obiteljskoj kući, a je nezaposlen. Tijekom prepirke mladić je uzeo kuhinjski nož kojeg je držao u desnoj ruci, želeći ju preplašiti, ali „mu je pobjegao refleks“ u trenutku kad je majka ustala od kuhinjskog stola, te da nije bio svjestan što radi.

Do svađe je došlo oko njezinog Facebooka i poruke koje je ostavljala, a on je tražio da ih izbriše jer su po njemu bile neprimjerene. Nakon tog događaja razmišljao je i o suicidu kad je pomislio što je učinio. Kako se ne radi o pritvorskom predmetu to će drugostupanjski sud odluku donijeti u redovnom roku.