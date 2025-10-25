Obavijesti

UŽAS

STRAVA U OSIJEKU Pregazio ženu na zebri. Poginula je

Piše 24sata,
STRAVA U OSIJEKU Pregazio ženu na zebri. Poginula je
Policija je objavila da je 35-godišnjak udario ženu (73) nakon što je izlazio iz kružnog toga. Alkotestirali su ga

Na kružnom toku Bosutske i Drinske ulice te Vinkovačke ceste u Osijeku jučer u 18.15 sati došlo je do prometne nesreće između osobnog automobila i pješakinje, koja je od posljedica zadobivenih ozljeda preminula u osječkoj bolnici.

- Očevidom očevidne ekipe Postaje prometne policije Osijek utvrđeno je da se nesreća dogodila kada 35-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom osječkih registracijskih oznaka, izlaskom iz kružnog toka Vinkovačke ceste te Bosutske i Drinske ulice, na obilježenom pješačkom prijelazu kolnika Vinkovačke ceste sjeverno od kružnog toga nije zaustavio svoje vozilo na vrijeme kako bi propustio pješake. Tom prilikom je prednjim lijevim djelom vozila udario 73-godišnju pješakinju iz Osijeka, koja se kretala pješačkim prijelazom u smjeru istok-zapad, a koja je od siline udara vozila u tijelo pala na kolnik - objavila je osječka policija.

Pješakinja je hitno prevezena u Klinički bolnički centar Osijek, gdje je u Klinici za kirurgiju preminula uslijed zadobivenih ozljeda u prometnoj nesreći. Vozač je na mjestu događaja alkotestiran i test je bio negativan.
 
Protiv vozača slijedi kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu zbog počinjenog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu - dodali su iz policije.

