STRAVA U SLAVONIJI U septičkoj jami pronašli su ostatke žene! Netko ju je ubio i raskomadao?!

Od 2. kolovoza u Slavoniji je trajala potraga za ženom koja je nestala iz svoje kuće gdje je živjela sa suprugom. Policija je, nakon dvadesetak dana bezuspješne potrage za ženom, objavila tu vijest i njene osobne podatke te pozvala građane da se jave ukoliko su je negdje vidjeli. Istovremeno, provodili su se izvidi u slučaju da se nad njom dogodilo nekakvo kazneno djelo.

To je, na žalost, čini se upravo i bio slučaj. Naime, od ranog jutra u utorak u mjesto nadomak Osijeka pristizala je policija. Nekoliko službenih vozila krim-policije, temeljene policije i forenzike, cijeloga je dana bilo u ulici u kojoj je kuća nestale žene. Pretresao se svaki kutak kuće; razbijani su i neki betonski dijelovi dvorišta, ispumpavala septička jama. I nakon višesatne potrage, iz kuće su izneseni dokazi da je žena 'nestala' unutar svoja četiri zida. Neslužbeno se doznaje da su pronađeni ostaci njenog tijela u septičkoj jami.

Kako bi došla do što više informacija o supružnicima koji u mjestu žive tek nekoliko godina, policijski službenici obilazili su njihove susjede i upitali ih o odnosima bračnog para te kada su posljednji puta vidjeli.

- Ne poznajem ih baš dobro jer su u tu kuću u doselili prije par godina. Dosta su se držali za sebe. Uzgajali su pit bullove pa im gosti nisu baš dolazili. On je radio u jednoj firmi, a nisam siguran da je ona negdje radila. On je bio malo problematičan lik. Bili su i u zatvoru oboje. Dobili su i dijete, ali im je oduzeto zbog takvog problematičnog života. Ne sjećam se kada sam nju vidio, davno rekao bih, i bilo je vrlo znakovito kada se pojavila informacija da je ona nestala. A njega sam vidio u ponedjeljak. Bio je pred kućom, gol do pasa, dugo je glasno pričao na mobitel, baš galamio. Bilo je neobično što je ispred kuće, šeta gore-dolje, jer ga baš nisam tako viđao vani. Sada kada smo čuli da je ona pronađena u dijelovima, zgroženi smo. Jadna žena - kaže nam jedan od njihovih susjeda kod kojega je također došla policija kako bi saznala malo više o životnim okolnostima bračnog para.

- Njihovu sam kuću izbjegavala. Taj čovjek izgleda malo strašno, iako nisam čula da je ikada iz njihove kuće dolazila neka galama. Nisu lijepe priče o njima kolale, ali ne ulazim u to. Rekla sam policiji da mi je bilo jako neobično što smo svi u ulici proteklog vikenda osjetili nesnosan smrad, ali izgorenog mesa. Nadam se da to nije išlo iz njihove kuće.. - s užasom kaže druga susjeda.

Jedna susjeda nam je rekla da je kasno navečer u utorak došlo vozilo ukopa.

Odnijeli su ostatke koji su bili u crnoj vreći. Osječka policija je nakon službenog upita odgovorila tek da su u navedenoj kući pronađeni određeni tragovi te da sada slijedi detaljna istraga.