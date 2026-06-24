TUGA U SLOVENIJI Svećenika je na misi ubola osa. Jako su ga voljeli: 'Robi, počivaj u miru...'

Slovenski svećenik Robert Emeršič preminuo je od posljedica uboda ose, potvrdila je župa sv Jožefa Delavca Rače na Facebooku. Napisali su kako ga je osa ubola tijekom svete mise u Planici.

- U nedjelju, 14. lipnja 2026., poput groma iz vedra neba pogodila nas je vijest da je naš župnik Robi preminuo zbog reakcije na ubod ose tijekom svete mise na Planici. Odjednom smo se našli pred posve novom i teškom situacijom. Bilo je potrebno organizirati sve vezano uz oproštaj, sprovod, molitve i svete mise u župama - napisali su.

Zahvalili su se svim građanima koji su se molili i koji će se moliti za svećenika.

- Hvala svima koji su pomogli u organizaciji i provedbi njegova oproštaja u župnoj crkvi u Framu i Račama te sprovoda u Hočama. Hvala svim svećenicima koji su sudjelovali na svetoj misi u utorak u Račama, gdje smo se mogli oprostiti od njega. Ondje gdje je najradije bio, za oltarom tijekom svete mise koju je toliko volio slaviti - napisali su.

Biskup Janez Kozinc je predvodio misu u Račama, a nadbiskup Alojz Cvikl misu zadušnicu i sprovod.

- Hvala moliteljima, pjevačima i muškarcima koji su ga unijeli u obje crkve. Hvala svima koji su sudjelovali u njegovu oproštaju u Framu, Račama i Hočama. Posebna zahvala g. Samu Repolusku za birane i dirljive riječi oproštaja. Hvala Foto Brbre iz Slovenske Bistrice što nam je u vrlo kratkom roku izradio uspomenske sličice i poklonio ih. Hvala cvjećarki Mateji za prekrasne cvjetne aranžmane te Pogrebnom poduzeću Maribor za dostojanstveno organiziran posljednji ispraćaj - napisali su.

- Hvala dekanu i župniku u Hočama, vlč. Alojzu Petriču, za svu podršku u ovim teškim trenucima za naše dvije župe. Dekan se pobrinuo da budu služene sve svete mise koje su već bile predviđene u našim župama. Hvala svim svećenicima koji pomažu u slavljenju misa. Hvala svima i svakome pojedinačno za sve dobro što ste učinili i što ćete još učiniti za naše dvije župe. Život u objema župama ide dalje, ali vjerojatno drukčije nego dosad, dok je Robi bio s nama. Na svima nama je da se ujedinimo i pobrinemo da naše župe djeluju još bolje, jer je to bila Robijeva želja. Dragi župniče Robi, počivaj u miru - zaključili su u objavi.