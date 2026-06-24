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UHITILI NAPADAČA

STRAVA U ZADRU Muškarac je pretučen. Umro je u bolnici

Piše Luka Safundžić,
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STRAVA U ZADRU Muškarac je pretučen. Umro je u bolnici
Foto: 24sata

U prostorijama policije u tijeku je kriminalističko istraživanje, rekli su iz policija

Zadarska policija izvijestila je kako je sinoć zaprimljena dojava da je u Zadru na gradskom predjelu Bokanjac došlo do tučnjave u kojoj su sudjelovale dvije muške osobe.

- Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca - rekli su iz policije. 

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Dodaju da je liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena na mjestu događaja gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen te je vozilom HMP prevezen u Opću bolnicu Zadar gdje je tijekom noći preminuo.

- Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje koje se provodi u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom u Zadru - rekli su iz policije. 

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Komentari 12
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