Strava u šumi kod granice sa Srbijom: Našli su tijela dva muškarca, smrzli se do smrti?

Ljudi, koji su se u nedjelju zatekli u šumi nedaleko od mjesta Soljani, između Lipovca i Gunje, pronašli su mrtva tijela dva muškarca. Nisu imali dokumente.

- Otkrivena su u šumskom predjelu Paovo, Šumarija Strošinci, nedaleko od mjesta Soljani. Zasad postoje sumnje da su umrle uslijed pothlađenosti (hipotermije) te da bi se moglo raditi o migrantima - naveli su iz Županijskog državnog odvjetništva u Vukovaru.

Naložen je očevid policijskom istražitelju Policijske uprave vukovarsko-srijemske, a nakon očevida tijela su prevezena na Odjel patologije i sudske medicine bolnice u Vukovaru, gdje će se obaviti obdukcija. Izvidi, kako su ondje dospjeli, su u tijeku.