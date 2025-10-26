Strava u Zagrebu! Pili u stanu pa ga pretukao i ubio...

U Zagrebu se u nedjelju rano ujutro dogodilo ubojstvo, javila je zagrebačka policija. Kako je izvijestila policija, ubojstvo se dogodilo u kući na adresi Lipički put u četvrti Vrapče, nakon zajedničkog konzumiranja alkohola.

Muškarac (43) je usmrtio muškarca (40) najvjerojatnije uporabom tjelesne snage. Očevid i kriminalističko istraživanje su u tijeku, a više o motivima zločina bit će poznato po njihovu dovršetku.