Muškarac (70) je mjesecima silovao djevojku (23) • Slučaj je razotkrio mračne pukotine u vjerskoj zajednici • Nadležne nadbiskupije su sve znale
SKANDAL U CRKVI PLUS+
Stravičan slučaj na Kvarneru: 'Kunu se u Boga i vjeru pa napadaju žrtvu. Nezamislivo'
Čitanje članka: 3 min
Iza svake brojke stoji lice, ime i biografija koja je trebala biti zaštićena, a ne samljevena. Tom rečenicom je Dalibor Milas, doktor pastoralne teologije i socijalne etike, opisao tragediju koja je potresla Kvarner, ali i Crkvu. Uhićenje 70-godišnjeg muškarca zbog niza teških seksualnih kaznenih djela nad 23-godišnjom djevojkom razotkrilo je mračne pukotine u vjerskoj zajednici Omnia Deo, javnom vjerničkom društvu koje je Crkva godinama predstavljala kao primjer "nove evangelizacije".
