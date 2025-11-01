Stravičan slučaj na Kvarneru: 'Kunu se u Boga i vjeru pa napadaju žrtvu. Nezamislivo'

Iza svake brojke stoji lice, ime i biografija koja je trebala biti zaštićena, a ne samljevena. Tom rečenicom je Dalibor Milas, doktor pastoralne teologije i socijalne etike, opisao tragediju koja je potresla Kvarner, ali i Crkvu. Uhićenje 70-godišnjeg muškarca zbog niza teških seksualnih kaznenih djela nad 23-godišnjom djevojkom razotkrilo je mračne pukotine u vjerskoj zajednici Omnia Deo, javnom vjerničkom društvu koje je Crkva godinama predstavljala kao primjer "nove evangelizacije".