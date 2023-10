Ubijali i bebe, nekima odrubili glave! Izraelski zapovjednik: 'Nikad nisam vidio ovako nešto'

Teroristi Hamasa zaklali su najmanje 40 beba i male djece u kibucu (društvenoj komuni u Izraelu, gdje su svi unutar zajednice ravnopravni i nema privatnog vlasništva, a članovi se bave uglavnom poljoprivredom) u blizini granice s Gazom, rekli su u utorak potreseni izraelski dužnosnici i novinari s mjesta događaja, javlja New York post.

- Bebe s odsječenim glavama, tako su vojnici rekli. Ustrijeljeni, potpuno izrešetane obitelji u svojim krevetima - kazala je uznemirena dopisnica i24 News Nicole Zedek.

- Ovo nije nešto što bi itko mogao i zamisliti - dodala je.

- Bilo je toliko ubijenih članova kibuca. Muškarci, žene, djeca, vezane ruke, strijeljani, pogubljeni, odsječene glave - rekao je Nic Robertson, novinar CNN-a.

- Toliko je jezivo da to nitko nije htio otkriti dok nije imao 100 postotnu potvrdu - poručila je francuska novinarka Margot Haddat.

Hamasovi militanti izveli su "masakr" u Kfar Azi tijekom svojih napada tijekom vikenda, u kojem su žene, djeca, mala djeca i starci "brutalno pobijeni na način djelovanja ISIS-a", rekle su Izraelske obrambene snage (IDF) za CNN u utorak.

Kuće u Kfar Azi su opljačkane i zapaljene. Prevrnuti madraci, uništeni namještaj...

Kfar Aza je bio jedan od nekoliko izraelskih kibuca koje je Hamas napao tijekom vikenda kada su militanti prešli iz Gaze u južni Izrael i počeli sa zločinima. Vjeruje se da je oko 70 Hamasovih terorista izvršilo zločine u Kfar Azi s oružjem, granatama i noževima, piše i24 News.

'To nije rat. To je masakr!'

- To nije rat - rekao je novinarima general Itai Veruv, šef IDF-ovog dubinskog zapovjedništva.

- To nije bojno polje. Vidite bebe, majke i očeve u svojim spavaćim sobama, i kako ih teroristi ubijaju. To nije rat. To je masakr - dodao je.

- Ubijali su bebe pred roditeljima, a potom ubijali roditelje. Roditelje su ubili, a bebe smo našli između pasa i obitelji ubijene prije njega. Režu glave ljudima - rekao je.

- To je nešto što nikada u životu nisam vidio - rekao je vojskovođa.

- To je nešto što smo zamišljali od naših djedova, baka u pogromu u Europi i drugdje. To nije nešto što se događa u novoj povijesti - govori.

Rezervisti iz Izraelskih obrambenih snaga sklanjali su i čistili ono što je ostalo od zajednice, samo nekoliko sati nakon što su se borbe u tom području smirile, rekao je Zedek.

- Vojnici su se mučili ukloniti sva tijela budući da mnoge kuće još uvijek sadrže granate i druge potencijalne zamke - kazao je.

Do sada je pronađeno oko 40 beba i djece, objavili su mediji.

- Vojnici kažu da nisu doživjeli ovako nešto. Ulice nekad živahnog kibuca sada su zatrpane krhotinama i bačenim kolijevkama beba - govori Zedek.

Kibuci sežu u vrijeme osnutka Izraela, kada su male skupine ljudi osnivale zajednice temeljene na ideji zajedničkog življenja. Oko 125.000 ljudi živi u približno 250 kibuca u Izraelu, prema podacima Židovske agencije za Izrael. Za mnoge su bili simboli dobrog života i sigurnosti.