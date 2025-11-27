FOTO UŽASA U poplavama na Tajlandu najmanje 80 mrtvih!

Broj poginulih u stravičnim poplavama u Tajlandu popeo se na 80. Podsjetimo, katastrofa je pogodila milijune ljudi u Tajlandu, Indoneziji i Maleziji. Poplave su uslijedile nakon obilnih kiša. Trebat će tjedni da se voda povuče
Iz Tajlanda stižu zastrašujuće snimke i fotografije
| Foto: Profimedia
Ljudi su zarobljeni na krovovima, vozila su potopljena, a ranjive skupine mole za pomoć
Na mnogim mjestima, hitne ekipe mogle su se kretati samo brodovima
Vlada je naredila raspoređivanje helikoptera kako bi se hrana i pomoć dostavile obiteljima zarobljenim u svojim domovima u teško poplavljenim područjima
Zalihe su već bile pri kraju na mnogim mjestima
Nacionalna turistička uprava strahuje od ogromnih gubitaka za popularnu regiju
