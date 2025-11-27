Obavijesti

KATASTROFA

FOTO UŽASA U poplavama na Tajlandu najmanje 80 mrtvih!

Broj poginulih u stravičnim poplavama u Tajlandu popeo se na 80. Podsjetimo, katastrofa je pogodila milijune ljudi u Tajlandu, Indoneziji i Maleziji. Poplave su uslijedile nakon obilnih kiša. Trebat će tjedni da se voda povuče
Iz Tajlanda stižu zastrašujuće snimke i fotografije | Foto: Profimedia
