Stravični napad u Francuskoj: Ranio sedam i ubio dvoje ljudi

U napadu nožem na jugoistoku Francuske ubijeno je dvoje ljudi, a ranjeno sedam. Policija je uhitila napadača, a radi se o 33-godišnjem sudanskom državljaninu, piše Mirror. Još nisu poznati motivi napada, a ne isključuje se niti mogućnost da se radi o terorističkom napadu.

Napad se dogodio ispred pekarnice, a dvoje ljudi je na mjestu preminulo, javlja lokalna političarka Marie-Hélène Thoraval.

Knife attack kills 2 and injures at least 4 more in Southeastern France.https://t.co/dpI35kMqcK