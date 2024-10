Stravični prizori ubojstva u Puli: Stolice su bile razbacane, ležao je lokvi u krvi, oživljavali su ga

Razbijena kućica za pse, razbacane plastične vrećice i stare stolice ispred trošnog stana u prizemlju kuće, a unutra muškarac u lokvi krvi i žena s ozljedama grudnog koša, koja je i pozvala policiju. Tako je izgledalo poprište teškog ubojstva u širem centru Pule, u naselju Kaštanjer, kad su na lokaciju stigli policajci i djelatnici Hitne pomoći.

Mještani su s nevjericom promatrali medicinsku ekipu kako odvozi ženu i policajce koji su tijekom dana izuzimali sve tragove radi rasvjetljavanja slučaja mrtvog muškarca (53). Kako doznajemo, muškarac je imao ubodne rane po tijelu. U trošnom stanu u prizemlju kuće živio je sa ženom. Ona je imala ranu s hematomom u predjelu grudnog koša. S takvom ranom uspjela je pozvati policiju, koja je potom pozvala Hitnu.

'Pokušali smo ga reanimirati, ali...'

- Poziv smo dobili u 7.28 sati od policije za hitnom intervencijom. Po prijavi radilo se o nejasnoj situaciji u kojoj je bilo ozlijeđenih osoba. Po dolasku prvog našeg tima u 7.34 sati zatekli smo dvije osobe na adresi. Zbog težine situacije, na lice mjesta pozvan je i drugi tim koji je zbrinuo ozlijeđenu ženu i prevezao je u hitni bolnički prijem pulske bolnice na daljnju obradu. Muškarac je, nažalost, bio već mrtav, ali naši djelatnici ipak su ga pokušali reanimirati. Bilo je krvi oko njega - rekla nam je dr. Tatjana Čemerikić.

Je li došlo do svađe i tko je koga napao, još nije poznato. Susjedi kažu kako ništa nisu čuli, ali da su s ubijenim muškarcem i ozlijeđenom ženom bili u dobrim odnosima

- Poznavala sam ga, kako da ne. Kad je tek došao živjeti tu, bio je pristojan i drag. Sam se došao upoznati sa mnom. I svako toliko bi mi nudio bombone u prolazu. S njom sam bila u kontaktu nekoliko puta, bili smo u korektnim odnosima, a znam i da je bila pobožna. To je isticala. Vidjela sam je prije neki dan ispred stana i pozdravili smo se. Kakva tragedija... - kaže nam susjeda, jedna od rijetkih koja je htjela govoriti o nezapamćenom slučaju u njihovoj ulici. Nekolicina drugih susjeda odmah se povukla u kuću, redom su svi dobacivali da ne žele imati posla s problematičnom ženom.

U stanu u Puli pronađen mrtav muškarac, sumnja se na ubojstvo

- Ona je bila agresivna prema njemu, a on je često bio tiho. Stalno su bile neke svađe. Ona je bila jako problematična - dodala je susjeda i istaknula kako su u trošnom stančiću živjeli dvije-tri godine.

Druga susjeda ispričala nam je i kako je ubijeni muškarac imao psa kojeg je jako volio. Planirao se preseliti pa ga je planirao dati njoj.

'Obožavao je svog psića'

- Selio se u stan gdje nisu dobrodošli kućni ljubimci. Teško mu je bilo rastati se sa psom. Volio ga je. Nakon tragedije su psa odvezli u obližnji azil. Suze su mi same krenule kad sam čula da je on mrtav, a psić odvezen. A pitao me nekoliko dana ranije da ga uzmem. Malenu mješanku ženkicu htio je nama dati da ima topli dom nakon što ode na drugu adresu. Rekla sam da ćemo ga sigurno uzeti, a ni u snu se nisam nadala da će samo nekoliko dana kasnije tragično završiti. Jadan moj susjed. Idem po psa koji je sigurno u šoku i ne želim ni trenutak da bude u azilu, nego kod nas - kroz suze je rekla susjeda.

U stanu u Puli pronađen mrtav muškarac, sumnja se na ubojstvo

Pitamo je li ikad bilo problema s njima.

- On je bio dobar i drag susjed, a žena koja je bila s njim je u najmanju ruku čudna i problematična osoba. Ma slobodno ću reći teškog karaktera i problematičnog ponašanja - zaključila je susjeda. 