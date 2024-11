Stravično ubojstvo kod Petrinje: 'Bio je dobar čovjek, a ubili su ga jer nije htio prodati ovce...'

Strašno nešto! Kako su to mogli napraviti?! Ubiti starog čovjeka i ostaviti da tamo leži. Pa je li to normalno?! Kako je to moguće? Strašno, strašno nešto, govore nam mještani Grabovca Banskog nedaleko od Petrinje. Ondje je prije dva mjeseca ubijen umirovljenik Milan Pantelić (66), a jučer je policija objavila kako su uhitili muškarca za kojeg sumnjaju da je to učinio.

- Policijski službenici Policijske uprave sisačko-moslavačke u jutarnjim su satima na petrinjskom području uhitili muškarca koji se dovodi u vezu s počinjenim kaznenim djelom Teško ubojstvo iz čl. 111 t.4 Kaznenog zakona na štetu 66-godišnjeg muškarca iz mjesta Grabovac Banski na petrinjskom području - objavila je policija.

Malobrojni mještani koje smo zatekli na kiši rekli su nam kako se otpočetka govori da je riječ o ubojstvu te da sumnjaju u nekoliko njih koji su mogli počiniti takav stravičan čin.

Foto: Edina Zuko

- Milan je bio dobar čovjek, miran, povučen. Bavio se svojim ovcama i janjadi. Imao ih je oko 80, a to mu je bila dodatna zarada jer je imao malu mirovinu, ali i posao s kojim mu je lakše prolazio dan. Živio je sam, nije imao djece, a od obitelji je imao jednog brata, koji živi u Srbiji. Nekad mu je dolazio u posjet, a sad je došao zadnji put kako bi mu mogao organizirati sprovod - govore nam mještani.

Dodali su da su upravo te ovce i bile motiv ubojstva.

- Milan je znao prodavati ovce i sve je s tim bilo u redu, ali nekoliko dana prije stravičnog ubojstva rekao nam je kako ih sad neće prodati jer se nije mogao dogovoriti o cijeni. Rekao nam je da nude premalo i da ih nema smisla prodavati, bolje će ih zadržati za sebe i čekati bolju ponudu ili će tražiti nove kupce. Ali nikad ne bi prodao sve ovce. Nekoliko dana nakon toga dobili smo stravične vijesti. Milan je mrtav - govore nam vidno šokirani susjedi.

Milana je policija pronašla u njegovoj štali kako leži na trbuhu i s ranom na glavi. Ovce i janjci nisu bili u štali, iako ih je, kako smo rekli, imao ukupno 80 komada.

Foto: Edina Zuko

- U štali su ga pronašli krvave glave i poderane jakne. Bilo je očito da se s nekim borio i tukao. Neki susjedi vidjeli su kamion s ovcama, ali se ne zna jesu li to bile njegove. Iako su u njegovu dvorištu pronašli tragove kamionskih guma. Sve je nekako čudno, ali u jedno smo sigurni: Milana su ubili i opljačkali. Pa kako je to moguće? Sumnjamo u neke ljude, ali bolje da ništa ne govorimo. U selu smo svi stariji ljudi, nikad ne znamo kome ćemo postati meta. Pa vidite da su ubili čovjeka zbog tih ovaca, a možete onda zamisliti što bi napravili za više. Mi smo ovdje sirotinja, ali nekima to ne smeta. Uzeli bi i ono malo što imamo - govore nam naši sugovornici.

U mjestu sad živi oko 100 stanovnika, a većina je u poznim godinama. U naselju se nalazi trgovina, gdje se mještani najčešće okupljaju. Ondje je i ploča na kojoj je stavljena i Milanova osmrtnica.

- Bio je dobar čovjek. Nikad s njim nije bilo problema. Bavio se svojim poslom i nikome nije smetao. Baš nam je žao što ga više nema. Nije bio niti bolestan niti išta. Živio je svoj život, ali nečija je pohlepa odučila to promijeniti. Žalosno je to, zaista žalosno - rekli su nam mještani ispred lokalne prodavaonice mješovite robe.