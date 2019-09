Stric djeci dao ecstasy s likom iz crtića: 'Sad ćete biti snažni'

Perica D. iz Novog Pazara u Srbiji svjesno je dao svojem nećaku (3) i nećakinji (6) po tabletu ecstasyja s likom njihovog omiljenog lika iz crtanog filma. Pericu su uhitili i on je sve negirao no djeca su policiji ispričala što se točno dogodilo. Naime, prvo nije bilo jasno da li je Perica djeci dao drogu ili ju je ostavio u njihovom dometu te su ju djeca sama uzela.

- Nakon uhićenja muškarac je negirao da je djeci dao drogu. No djeca su rekla kako im je stric dao "bombone" i rekao im je da je to Spužva Bob i da će postati jaki kada to popiju. Djeca inače obožavaju Spužvu Boba i to im je omiljeni lik iz crtića te nisu bila svjesna kakvom ih riziku stric izlaže - tvrdi izvor Kurira.

Majka je u utorak primijetila da se djeca čudno ponašaju i da im nije dobro pa ih je odvela liječniku.

Bili su dezorijentirani i omamljeni. U bolnici su im hitno isprali želudac i utvrđeno je da su imali narkotika. Poslije intervencije liječnika djeci je bilo bolje. Nakon što su djeca završila u bolnici, policija je pretražila prostorije u kojima Perica živi. Našli su ecstasy i špricu s nepoznatom tekućinom. Perica je dobio kaznenu prijavu, a mještani za njega nemaju lijepe riječi. Kažu da ga je policija nekoliko puta uhitila zbog posjedovanja droge.