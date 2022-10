Stričak nakon snimke iz kafića: Držao sam ga u zagrljaju, on se spotaknuo i zamalo pao...

Nakon što je Telegram danas objavio snimku iz kafića u kojem je došlo do obračuna u kojem je sudjelovao i HDZ-ov župan Anđelko Stričak, on je dao svoju verziju cijelog sukoba.

- Snimka incidenta potvrđuje što sam i tvrdio, odnosno upravo ono što je utvrđeno i kriminalističkim istraživanjem, a to je da, uz ostalo, baš nikakav kontakt nisam imao s osobom koja me napala i nanijela mi posjekotine - rekao je za Varaždinske vijesti o incidentu na terasi kafića.

Kaže i da izvorna snimka s kamere kafića potvrđuje da je s kolegama iz županije cijelo vrijeme sjedio na terasi.

-Nismo odlazili od stola, a kada smo se iza 3 sata digli od njega da bi otišli, prišla nam je jedna skupina gostiju s kojom smo nešto raspravljali. Jednog od njih držao sam u zagrljaju, međutim, ipak se spotaknuo i zamalo pao, što se i vidi na snimci - kaže župan i dodaje da ga nitko nije gurnuo ili udario.

Nije mu jasno zašto ga je potom napao mladić (24) i gađao čašom.

-Taj koji me napao uopće nije bio iz društva onoga tko se spotaknuo. S njim prije udarca čašom nisam bio u nikakvom kontaktu ni ja niti bilo tko od kolega i ne znam što ga je potaknulo na nasilni čin zbog kojeg sam iste večeri završio u ambulanti - kaže Stričak.

Brani ga i Plenković

Novinari su ga upitali i za komentar na snimku na kojoj se vidi kako HDZ-ov varaždinski župan Anđelko Stričak baš i nije govorio istinu te da je i on sudjelovao u fizičkom obračunu 24. rujna u jednom varaždinskom kafiću.

- Vidio sam sad tu snimku i ja ne vidim baš tamo da je on nekoga udario - rekao je, a na opasku kako se vidi da je zagrlio mladića pa ga odgurnuo Plenković poručuje kako to nije isto što i udario.

- Ne znam da li ga je odgurnuo ili udario, ako vi to tako detaljno vidite, vi ste mladi pa vidite bolje od mene, ali ono što ja vidim je da njemu netko bacio čašu u glavu. Prema tome, ako je dobio čašu u glavu, a ne vidim baš da je tamo započeo nekakvu veliku kavansku tuču - rekao je i dodao kako će sve ispitati policija.

- U svakom slučaju mislim da nije dobro da se to dogodilo i ja sam mu rekao otvoreno da to nije situacija u kojoj se čovjek na toj dužnosti treba naći. Ne vidim da smo još u fazi da bi trebao biti sankcioniran u stranci. Dobro je da policija utvrdi sve što se dogodilo, a to da je on dobio u nekom kafiću čašu u glavu, to nije dobro - rekao je.

