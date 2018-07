Štromar najavio novi POS: 'U godinu dana 1000 stanova...'

U Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja očekuje da će banke ove godine ponuditi stambene kredite s kamatom od najviše 3.75 posto za program državnog subvencioniranja kredita za mlade.

Najavio je to u utorak ministar graditeljstva prostornog uređenja Predrag Štromar na konferenciji za novinare. Banke imaju rok do 6. kolovoza da iskažu svoj interes da sudjeluju u ovom programu i ministar očekuje da će se prijaviti 20-ak banaka. Pohvalio se kako je lani država subvencionirala kupnju 2320 stana.

- Među tim obiteljima do danas je rođeno 201 dijete i to sedam parova blizanaca – pohvalio se Štromar i pozvao sve koji planiraju ove godine podnositi zahtjev da već sad počnu prikupljati dokumentaciju.

U međuvremenu će, obećao je Štromar, Vlada rebalansom proračuna osigurati dovoljno novca za sve zainteresirane.

Inače, prosječna kamata na ove kredite bila je lani 3.43 posto, prosječna veličina stana koje su kupovali bila je 93 četvorna metara, a prosječna cijena po 987 eura po 'kvadratu'.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U odnosu na lani, uvjeti su se promijenili pa se subvencioniranje rata produljilo s četiri na pet godina, a i dalje je ostalo isto da se za svako novorođeno dijete subvencioniranje rate produljuje za dodatne dvije godine. Konkretno – ako se rodi dvoje djece, sve se produljuje na četiri godine.

Na kritike da je ova mjera potaknula rast cijena, Štromar je odgovorio kako cijene rastu kada raste BDP i kad rastu plaće.

- To je normalna pojava – smatra Štromar dodajući kako se uz porast cijena zalaže da građevinski radnici moraju biti bolje plaćeni nego prije tri godine.

Obnova kuća na klizištima

Ministarstvo će sutra objaviti i javni poziv svima kojima su kuće oštećene u klizištima te u njima možda više ni ne mogu živjeti i to bez obzira u kojim se mjestima nalaze.

- Vlada je odlučila da će se sanirati sve kuće ili će se stambeno zbrinuti oni kojima se njihove kuće ne mogu sanirati – najavio je Štromar ističući da je povod ovoj mjeri klizište koje je nastalo u ožujku u Hrvatskoj Kostajnici kada je u jednom danu nestalo dio naselja.

Za ovo su osigurali 10 milijuna kuna u ovoj godini čime će financirati 37 projekata.

Kreće novi POS, ali skuplji?

Ministar se pohvalio da kreće novi ciklus izgradnje POS-ovih stanova te očekuje da će se u narednih godinu dana izgraditi tisuću stanova, prije svega na moru.

- Do sada se u POS uložilo četiri milijarde kuna, izgradilo se 8000 stanova, a sada će se realizirati projekti u Splitu, Solinu, na Cresu, Krku, u Kraljevici, Biogradu na moru, na Visu, Poreču... - nizao je Štromar.

Na kritike da se izmjenama Zakona o POS-u otvorio prostor da se poskupi cijena gradnje tako da građevinarima ostaje ekstraprofit i to do 600 kuna po kvadratu, što će se preliti na leđa kupaca, on je odgovorio da se to napravilo zbog problema gradnje na obali.

- U nekim primorskim mjestima zbog visoke cijene zemljišta, koju plaća onaj koji gradi, nismo mogli naći investitora. Ali u Šibeniku je čija POS-a bila duplo manja nego ona na tržištu. To je kvalitetan model za građane koji je puno povoljniji od tržišta – pokušao je opravdati poskupljenje gradnje POS-a ministar.

Na upit hoće li ministarstvo provjeriti korisnike POS-ovih stanova koji iznajmljuju nekretnine za turiste, umjesto da u njima žive, rekao je da je posao jedinica lokalne samouprave da naprave kvalitetnu listu prvenstva i da oni moraju ocijeniti kome stanovi zaista trebaju, a kome ne.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Subvencije za energetsku obnovu privatnih kuća

Iako još nije službeno, ministar je najavio da je Europska komisija konačno donijela propise po kojima i fizičke osobe mogu aplicirati na dobivanje subvencija za energetsku obnovu privatnih nekretnina.

Očekuje da će na proljeće ili iduće ljeto imati pripremljene natječaje, a u međuvremenu da će ministarstvo pokušati pojednostaviti proceduru kako ona ne bi bila prekomplicirane za pojedince koji se apliciraju za te subvencije.

Vezano uz energetsku obnovu javnih zgrada istaknuo je kako se početkom godine na javni poziv javilo njih 448 čiji su projekti bili teški više od 900 milijuna kuna, dok se osiguralo svega 380 milijuna kuna. Zato će ministarstvo ponoviti natječaj 4. rujna i osigurat će se 1.1 milijardi kuna.

"HNS će se zalagati za povećanje plaća građana"

Komentirajući najavljeni nastavak porezne reforme, zamjenik predsjednika HNS-a i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar kazao je da će se njegova stranka zalagati za povećanje plaća građana kako bi mogli bolje i kvalitetnije živjeti.

"HNS-u je najbitnije smanjenje troškova rada u smislu troškova plaća kako bi plaće mogle biti veće. Mi moramo smanjiti troškove poslodavcu da može dati veću plaću. Trenutno je to najbitnije", komentirao je Štromar na brifingu za novinare u svom ministarstvu .

"Povećanje plaća čim više to bolje. Imamo rasta plaća ali trebamo još veći rast plaća", istaknuo je Štromar te dodao da će se HNS zalagati za povećanje prihoda građana kako bi mogli kvalitetnije i bolje živjeti.

Nastavak porezne reforme u srijedu bi koalicijskim parterima trebao predstaviti ministar financija Zdravko Marić koji je ranije najavio da će se ići u smjeru daljnjeg poreznog rasterećenja poslodavaca i građana, kao i da se razmatra smanjenje PDV-a.

Štromar kaže da se razgovara o smanjenju PDV-a na meso, jaja, voće i povrće, ali i mogućem smanjenju poreza na promet nekretnina.

"Razgovaramo s koalicijskim partnerima, sutra bi trebali imati završni sastanak, pa ćemo onda moći komentirati", rekao je.