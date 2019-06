Štromar prijeti: Zatvorit ćemo mostove koji su opasni za ljude

Nakon što se u Zagrebu urušio dio starog Savskog mosta, ministar graditeljstva Predrag Štromar preko Facebooka je najavio kako će već u petak zatražiti od građevinske inspekcije da odmah pregleda i zatvori sve zagrebačke mostove koji su sigurnosna prijetnja ljudima.

- U više navrata sam upozoravao na loše stanje mostova u glavnom gradu Hrvatske i od nadležnih tražio detaljan plan održavanja mostova. Današnje propadanje pokazuje da je sigurnost građana ugrožena, a Grad Zagreb koji je zadužen za održavanje i dalje ignorira ozbiljan problem - napisao je Štromar.

Podsjetimo, dio Savskog mosta propao je u dužini od nekoliko metara, a tijekom dana su iz Grada rekli kako su iz Zagrebačkih cesta hitno izašli na teren kako bi osigurali nekoliko metara dugo oštećenje te krenuli u sanaciju. Iz Gradskog ureda za prostorno uređenje navode da je gotova izrada projekta sanacije starog Savskog mosta koja bi nas trebala koštati čak 23 milijuna kuna.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Inače, iz Štromarova ministarstva rekli su kako su samo dva od 25 gradova do 17. rujna prošle godine poslala podatke o planu održavanja cestovnih građevina, a nitko nije ispoštovao rok za dostavu kompletnog izvješća. Tako samo Rijeka (13 mostova) i Vinkovci (dva mosta) imaju priručne planove održavanja. Devet gradova je poslalo odgovore koji nisu bili u zadanom obrascu, odnosno nemaju planove održavanja s određenim rokovima sanacije kritičnih građevina, kao ni s predviđenim sredstvima. Čak 14 gradova ni nakon mjesec dana od zadanog roka nije dostavilo ništa, navode iz Ministarstva.

- Grad Zagreb je poslao izvještaj o stanju i potrebnim zahvatima sanacije za nekoliko mostova (Jadranski most, Domovinski most, Most mladosti, Most slobodne i Podsusedski most) ali ne i za druge mostove uključujući i Savski most. Međutim niti za jedan od mostova nije dostavljen Plan i program održavanja cestovnih građevina - navodi se i ističe da osim pregleda mostova, bitno je donijeti Plan i program održvanja, jer sam pregled mostova bez da postoje rokovi i planirana sredstva, ne znači ništa.

Ističu i kako nakon odgovora koji, osim izuzetaka, nisu zadovoljavajući u nastavku planiraju voditi računa da li uprave gradova poduzimaju svoje zakonske obveze u cilju zaštite građana i proračunskih sredstava

- Naime, sigurnost svih građana Hrvatske na prvom nam je mjestu, ali bitno je i racionalno trošenje poreznih sredstava koja su naplaćena građanima stoga ćemo inzistirati na definiranim planovima i redovitom održavanju svih mostova u jedinicama lokalne samouprave. To nije ničija dobra volja, već zakonska obaveza. Prevencija i održavanje najbolji su način za garanciju sigurnosti - kažu u Ministarstvu i dodaju: "Napominjemo kako je za poduzimanje zakonom predviđenih mjera radi zaštite građana te poduzimanja mjera protiv neodgovornih osoba nadležan Državni inspektorat. Zakonske odredbe su jasne i propisane su da štite zdravlje i život korisnika građevina ali i javna sredstva koja svi građani izdvajaju".