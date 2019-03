Stručnjaci bijesni: 'Za*rali smo i fekalijama ugrozili kamenicu'

Od Dana malostonske kamenice, gurmanske feste na otvorenom koju je lani u ovo doba posjetio premijer Andrej Plenković sa svitom, ove godine neće biti ništa. Nakon što je nalaz Veterinarske inspekcije utvrdio prisutnost norovirusa u tri od ukupno pet kontrolnih točaka u uzgajalištima školjaka na Pelješcu, počelo se razmišljati o otkazivanju ovogodišnjeg izdanja Dana malostonske kamenice. Na kraju je manifestacija i povučena s rive, javlja Slobodna Dalmacija.

- Na dijelu akvatorija Malostonskog zaljeva, oko 30 posto, redovnim uzimanjem uzoraka kvalitete morske vode i školjkaša, utvrđena je prisutnost norovirusa. Imajući na umu eventualne zdravstvene tegobe koje bi mogle nastati konzumacijom termički neobrađenih školjaka, donesena je zajednička odluka organizatora da se dio manifestacije otkazuje - poručili su organizatori.

Veterinarska inspekcija potvrdila je norovirus u tri od pet kontrolnih točaka. Virus se još zadržava u zonama od Hodilja do Bistrine, Maloga Stona, Soca, Banje i Kuta, zato su navedene zone i dalje pod zabranom prometa školjaka za javnu potrošnju. Zona "Brijesta" udovoljava uvjetima za javnu potrošnju, kao i uvala Brijesta, Bjejevica, Blaževo, Sutvid i Usko.

Viši znanstveni savjetnik u Institutu za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku Vlado Onofri novonastalu situaciju s kamenicama u Malostonskom zaljevu povezuje s neriješenom fekalnom odvodnjom.

- U svim kućama su septičke jame, što možda nije bio problem kad je bilo nekoliko obiteljskih kuća, no danas su tu apartmani, puno ljudi. Septičke jame taj pritisak ne mogu izdržati i to negdje mora izići vani. To vam je to. Mi smo sami sebe "zasrali". To je, naravno, uzrok, fekalije, sve je to s kopna – poručuje uzrujani Onofri koji tvrdi kako će situacija biti još gora kad se na lokaciji Lučino razdolje izgradi županijski Centar za gospodarenje otpadom.

- Morate znati da jedna bakterija u moru znači da je koncentracija u školjci 20 puta veća. To su bakterijske bombe, vrlo ozbiljna stvar. Ne treba se igrati s time i ne treba jesti kamenicu dok je tako. Žao mi je proizvođača, ugostitelja, ljude koji vole kamenice, ali tako je - rekao je Onofri za Slobodnu.





