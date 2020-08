Stručnjaci jedno, Trump drugo pa opet pobjegao od pitanja

Trump je rekao novinarima da terapija pokazuje "nevjerojatnu stopu uspješnosti" te će "spasiti bezbrojne živote". Njegovi stručnjaci ne dijelte takve tvrdnje, a na pitanje oko tog raskoraka, Trump je otišao s presice

<p>Američke zdravstvene vlasti u nedjelju su izdale hitno odobrenje liječnicima da koriste krvnu plazmu pacijenata oporavljenih od Covida-19 kao metodu liječenja te bolesti koja je odnijela živote više od 176 tisuća Amerikanaca.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjaci strahuju od jeseni</strong></p><p>Ta je odluka američke savezne agencije za lijekove FDA objavljena u trenutku dok je američki predsjednik <strong>Donald Trump</strong> izložen snažnom pritisku da ograniči širenje koronavirusa koje je poljuljalo najveću svjetsku ekonomiju i ugrozilo njegove izglede za drugi predsjednički mandat na izborima u studenome.</p><p>Vjeruje se da plazma pacijenata oporavljenih od Covida-19 sadrži moćna antitijela koja mogu pomoći u borbi protiv bolesti i zaštititi ljude od težih oblika bolesti.</p><p>- Taj proizvod može biti učinkovit u liječenju Covida-19 i... poznate i potencijalne koristi proizvoda nadmašuju poznate i potencijalne rizike proizvoda - navodi FDA u priopćenju.</p><p>Ta je metoda liječenja već korištena u SAD-u i nekim drugim državama no razmjeri njezine učinkovitosti još su predmet znanstvenih polemika i neki upozoravaju na mogućnost nepoželjnih nuspojava.</p><p>- Plazma rekonvalescenata vjerojatno djeluje, iako to tek treba dokazati kliničkim ispitivanjima, no ne kao način spašavanja ljudi koji su već teško bolesni - kaže <strong>Len Horovitz</strong>, specijalist za plućne bolesti u Lenox Hill Hospital u New Yorku.</p><p>On smatra da bi plazma bolje djelovala neposredno nakon što je osoba zaražena dok se njezin imuni sustav bori s virusom. Dodaje da je problem što su zalihe takve plazme ograničene i teško bi bilo osigurati dovoljnu količinu za svakog u ranoj fazi bolesti.</p><p>Trump, koji je izložen snažnim kritikama zbog nezadovoljavajuće politike borbe protiv epidemije, kazao je novinarima da terapija pokazuje "nevjerojatnu stopu uspješnosti" te će "spasiti bezbrojne živote", no te tvrdnje otišle su mnogo dalje od onoga što kažu njegovi vlastiti stručnjaci za zdravstvo.</p><p>Nakon što je jedan novinar zatražio od predsjednika da objasni taj raskorak u tvrdnjama, Trump je otišao s konferencije za novinare.</p><p>Trump, koji grčevito traga za dobrim vijestima u liječenju Covida-19, prošlog je tjedna sugerirao da "mračne sile" u FDA-u odlažu objavljivanje novih metoda liječenja do razdoblja nakon predsjedničkih izbora.</p><p>Prema Washington Postu više od 70.000 zaraženih pacijenata u SAD-u do sada je primilo takvu plazmu.</p>