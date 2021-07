U emisiji U mreži prvog na HRT-u gostovali su stručnjaci koji su raspravljali o tome kako potaknuti građane na cijepljenje.

Komunikacijski savjetnik Petar Tanta rekao je da je kampanja počela skromno i da se odmah na početku dogodio problem s nedostatkom cjepiva. Komentirao je da se već tu dogodio komunikacijski jaz jer su najavljivali da kreće cijepljenje, dodajući da "smo stali, a nismo ni krenuli."

Nakon toga je krenula kampanja "Misli na druge, cijepi se" za koju kaže da je imala dobar apel, ali dobra kampanja treba fokus grupu koja će odgovoriti na pitanje zašto se ljudi ne žele cijepiti. Na taj način bi došli do poruke koju mogu poslati ljudima. Dodao je i kako je kampanja došla u drugu fazu i da treba okrenuti ključnu poruku - cijepi se zbog tog i tog razloga jer je bitno.

Tanta je rekao da razne afere nisu utjecale na to hoće li se ljudi cijepiti i zaštiti se, ali su možda utjecale na ljude koji su bili nervozniji zašto što nisu mogli iskoristiti što im nije bilo dano.

Profesorica psihologije Tanja Jurin dodala je da se ljudi razlikuju i da smatra kako su zanemareni stručnjaci koji se bave ljudskim ponašanjem i koji su mogli ispitati što i kako ljude odvraća od cijepljenja. Kaže da u pozadini nije samo jedan razlog koji se može riješiti jednom porukom. Naglasila je da poruka ujedno mora biti i za širu populaciju, ali i za pojedinca, da trebaju ići prema razlozima koji ih muče.

Istaknula je i da se jedan dio ljudi neće uspjeti ni uvjeriti, jer je porast antivaksera u svim zemljama.

- Vidimo i otpor prema obaveznom cijepljenju djece i do takvih ljudi kampanja će teško doprijeti i promijeniti njihov stav ili mišljenje. Ali postoje ljudi koji imaju dvojbu i na tu dvojbu treba odgovoriti.

Epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Dijana Mayer istaknula je kako su na početku, kad su imali malo cjepiva koje nije dolazilo redovito, ljudi bili više zainteresirani i da im se činilo da se 90 posto ljudi želi cijepiti. Ističe da sad kad imaju 500 000 doza, odaziv je manji. Spomenula je velike boginje kojih nema zbog cjepiva, koje je bilo obvezno i velikog odaziva:

- Ovo cjepivo protiv Covida nije obavezno, nema prisile, ostavljeno je na solidarnost građana kako bi se vratili što je prije moguće u normalu. Cijepljenje je jedini alat koji će nam sigurno pomoći ako se cijepi dovoljan broj ljudi.

Dodala je i da je do sada cijepljeno oko 44%, što je premalo da bi imali kolektivni imunitet. Osvrnula se i na Zadar, gdje 40% zdravstvenog osoblja nije cijepljeno, ali ni dosta ljudi starijih od 60 godina. Rekla je kako su to ljudi koji su preboljeli bolest ili se iz nekog razloga ne mogu cijepiti. Vjeruje da će se s vremenom i oni odazvati te se nada da ćemo doći do 70% procijepljenosti.