Stručnjaci o požaru: 'Zagađenje je strašno, a najgore je što će s prvom kišom sve otići u tlo'

Cijela ta priča je jako tragična, sve oko toga je tragično, ali to zagađenje je naprosto stravično. Gorenjem plastike nastaju otrovni spojevi, vjerojatno se ni ne zna koje sve vrste plastike je tamo bilo. Zrak je bio prepun tih otrovnih čestica. Najviše me žalosti i muči to što će sve to otići u tlo, priča nam Vedranka Bobić, sudska vještakinja za zaštitu okoliša komentirajući katastrofalne posljedice koje su nastale nakon velikog požara koji je danima buktio, gorio i izgarao u Osijeku.

Kako objašnjava naša sugovornica, ovaj požar prouzročio je ekološku katastrofu, sada već neizbježnu.

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

- U spalionicama za opasan otpad provodi se kontrolirano spaljivanje plastike i ono se vrši na većim temperaturama, oko 800 do 1000 stupnjeva Celzijusa. Brojni dioksini tada ne izlaze van. Ovo sada je sve 'na divlje' otišlo u zrak. S prvom kišom, sve to otrovno iz zraka spustit će se na zemlju, odnosno otići u tlo - objašnjava Bobić. Dodaje i kako će u tlu te tvari vertikalno putovati prema prvom vodonosnom sloju. Ovisno o vrsti tla, to bi moglo biti za mjesec ili godinu dana.

- Zamislite što će biti sa svim tim plodovima koje jadni ljudi tamo sade. Kao i sa svima nama koji bi to konzumirali kasnije. Trebala bi se provesti opsežna laboratorijska analiza ispitivanja zagađenja tla. Metode i alati postoje, samo je pitanje koliko će netko to poduzeti ozbiljno - zaključuje.

Baš jutros u osječkoj tvrtki za preradu plastike Drava Internatonal, gdje je prošlu srijedu buknuo velik požar uskladištene plastike, započeo je očevid. - Odvija se u krugu tvrornice, u osječkom prigradskom naselju Brijest, a njime rukovodi zamjenik općinskog državnog odvjetnika. Uz očevidnu ekipu policijske uprave sudjelovat će vještaci zagrebačkog Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja ''Ivan Vučetić'', inspektori zaštite od požara i drugi stručnjaci - navode iz policije.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Kad se radi očevid požara, prvo se prikupljaju činjenice, izjave ljudi, eventualnih svjedoka... Nakon toga, na samom licu mjesta gdje je požar izbio, pokušava se naći centar požara, odnosno točka odakle je krenuo. Najčešće, ako se radi o građevinama, a ako je požar bio unutar nje, centar požara je lakše naći. S mjesta na kojem je krenuo, požar je i najdulje gorio, što znači da je to mjesto najvećih destrukcija. To je primarno za odrediti - objašnjava Slobodan Kocijan, sudski vještak za požare koji je sudjelovao i u rasvjetljavanju slučaja Kornati.

Gorjelo i u Zagorju

Nakon pronalaska centra požara, dalje se traže predmeti, stvari, tvari, , uređaji, oprema i slično, dodaje.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Ako se nađe neki električni uređaj, utvrđuju se činjenice, jesu li oštećenja na uređaju vanjska, unutarnja, jesu li bile nekakve kemikalije koje su sklone samozapaljenju i tome slično. Primjerice, laneno ulje je vrlo opasno, zbog veće količine materijala koje je natopljeno lanenim uljem, dolazi do oksidacije tog ulja i ta toplina ne može izaći, zagrije se i samozapali. Čak se i vlažno sijeno može samozapaliti - ističe pa zaključuje: "Osijeku su navodno pronašli i prerezanu žicu na ogradi. Treba vidjeti kada je ona prerezana, što se desilo i ima li veze s požarom."

Danas tijekom dana, oglasili su se i iz tvrtke Drava International.

Kako kažu, nisu smetlište, već centar za reciklažu, preradu i proizvodnju gotovih proizvoda

-

Još jednom pozivamo nadležne institucije da što prije provedu istragu kako bi se utvrdile činjenice te zaustavile brojne neistine koje sada kolaju javnim prostorom. Primjerice, ne postoje podzemni spremnici plastike na posjedu Drava Internationala.

Sirovina koja je gorjela, PET boce i polietilenska folija, u našem pogonu se reciklira i prerađuje. Naša tvrtka je svijetli primjer kružnog gospodarstva gdje dnevno obradimo 90 tona sirovine i u složenom procesu recikliranja godišnje proizvedemo preko 25.000 tona reciklirane sirovine koju dalje koristimo u svojoj proizvodnji. Svaki kamion i kilogram materijala koji se doveze se važe uz nadzor djelatnika Fonda za zaštitu okoliša, kao i svaka vreća materijala koji se preradi te se označava i prati. Implementiran je sustav potpune sljedivosti koji nadziru međunarodni certifikatori - navode u priopćenju.

Dodaju i kako su u posljednjih 16 godina, od 2007. godine do danas, sve prikupljene PET boce i skupljene količine PE folija u RH su otkupili i pretvorili u nove proizvode. U istom razdoblju, kažu, u Dravu International ušlo je 450.572 tone plastike koje su gotovo u potpunosti preradili.

-Otpad nije osiguran, što u konačnici predstavlja isključivu štetu za Dravu International - zaključuju.

Još jedna ekološka katastrofa, no u ovom slučaju na vrijeme spriječena, umalo se desila i u Zagorju. Tamo je sinoć u prostorima tvrtke Eko Flor u Mokricama - koja se inače bavi zbrinjavanjem otpada - izbio velik požar. Nekoliko sati policajci su se borili s vatrom, da bi naposlijetku ipak uspjeli staviti požar pod nadzor.

- Izbjegli smo veliku katastrofu. Ti požari zadnjih dana... Nažalost po Osijek, nasreću za Oroslavlje, da tako kažem. Čuo sam se s vatrogascima, sve je pod kontrolom, puno strašnije je izgledalo nego što je stvarno bilo. Ovo je mogla biti ogormna kasatrofa. Još jedno veliko hvala vatrogascima, spasili su naše Zagorje - kaže Viktor Šimunić, gradonačelnik Oroslavlja.