Stručnjaci složni: 'Ljudi ginu jer nemaju iskustva, ne znaju voziti gliser. Propisi trebaju biti stroži'

BEZ SATA VOŽNJE Gliserom, jet skijem, pa čak i jedrilicom do 15 m, može se upravljati s položenom B kategorijom za voditelja brodice. A za to je dovoljno samo proći teoriju

<p>Broj smrtnih slučajeva na moru je i dalje velik, pa ljudi nemaju razloga opuštati se, upozorio je pomoćnik ministra mora za sigurnost plovidbe <strong>Siniša Orlić</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Gliserom usmrtio dječaka</strong></p><p>U sudaru jet skija i glisera u nedjelju je na Kornatu vozač (40) jet skija teško ozlijedio nogu. Kraj otoka Žuta gliser, koji je vukao napuhanac i kojim je upravljao mladić (20), prešao je 18. srpnja preko glave dječaka iz Nizozemske (14) i usmrtio ga. Najnoviji slučaj dogodio se u Rovinju u ponedjeljak poslijepodne kada je mladi Nijemac (26) smrtno stradao nakon što je na njega naletio gliser kojim je upravljao 60-godišnji Nijemac.</p><h2>Nemaju znanja ni iskustva </h2><p>- Najveći je problem u neiskustvu. Većina ljudi koji unajmljuju gliser ili jet ski ili njima prije nisu upravljali ili su upravljali vrlo rijetko. Nedostaju im znanje i iskustvo. Dovoljno je položiti B kategoriju za voditelja brodice i možete upravljati plovilima do 30 bruto tona, znači i 15-metarskom jedrilicom - kaže iskusni sudski vještak za promet<strong> Goran Husinec</strong>.</p><p>Upozorava kako je za tu dozvolu dovoljno položiti samo teorijski dio te da se dozvola može dobiti bez ijednog sata plovidbe.</p><p>- Definitivno bi te ispite trebalo postrožiti te uvesti i praktičnu nastavu, recimo do 20-ak sati. Ne samo o tome kako upravljati plovilima nego i o ponašanju na moru - zaključuje Husinec.</p><h2>Lani je poginulo 28 ljudi </h2><p>Lani je, rekao je Siniša Orlić, na moru bilo oko 700 nesreća, poginulo je 28, a spašeno je više od 1000 ljudi. Ove godine je 55 posto manje akcija spašavanja, ali je i zabilježeno 65 posto prometa u odnosu na 2019.</p><p>- Naša zemlja je El Dorado za kršenje prometnih propisa. Stranci se ponašaju labavije nego u svojim zemljama zato što to mogu jer nema kontrola, vozite koliko hoćete - kaže prometni stručnjak<strong> Željko Marušić</strong>, koji smatra kako treba mijenjati prometnu kulturu.</p><p>U jučer organiziranoj akciji “Sigurna plovidba 2020.” upozorilo se građane da Jadransko more zna biti i opasno.</p>