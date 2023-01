Stručnjaci tvrde da se WHO boji proglasiti kraj pandemije: 'Još nam virus predstavlja prijetnju'

Foto:

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) danas je objavila zaključke sa sastanka održanog 27. siječnja, mislilo se da će objaviti i kraj pandemije no zaključili su da još nije trenutak za to. Daju i preporuke .

Iako se svijet ponadao da će Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) proglasiti kraj pandemije, to se nije dogodilo. Odbor za hitna stanja pri SZO objavio je danas zaključke po kojima je COVID i dalje globalna prijetnja te nema naznaka kad će pandemija službeno završiti.