Stručnjaci upozoravaju: Radi se trećinu manje kolonoskopija, čeka nas veći porast karcinoma

Rak debelog crijeva je među nekoliko malignih bolesti čija učestalost najviše raste, dnevno od njega u Hrvatskoj oboli desetak ljudi, a šestoro ih umre.

<p>U bolnicama su u prvih šest mjeseci ove godine napravljene 15.443 kolonoskopije, za trećinu manje nego u istom razdoblju lani, kada ih je bilo 22.638, a zbog epidemije koronavirusa dodatno je smanjen odaziv na Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva, na oko 20 posto.</p><p>Stručnjaci koji se bave onkološkim bolestima od početka epidemije Covida-19 upozoravaju da će jedna od posljedica biti veliki porast karcinoma pa pozivaju građane da ne zanemaruju simptome i odazivaju se na preglede i pretrage.</p><p><strong>Mali odaziv na program ranog otkrivanja raka</strong></p><p>Rak debelog crijeva je među nekoliko malignih bolesti čija učestalost najviše raste, dnevno od njega u Hrvatskoj oboli desetak ljudi, a šestoro ih umre.</p><p>Kolonoskopija je standardna pretraga koja otkriva promjene na debelom crijevu i karcinom kada je još u ranoj, neprepoznatiljivoj fazi. Hrvatska od 2007. provodi program ranog otkrivanja raka, no odaziv na njega je mali, a prije pojave koronavirusa iznosio je oko 30 posto.</p><p>"Koronavirus nas je jako omeo. Broj kolonoskopija je pao jer smo dva mjeseca imali čvrstu karantenu, kao i cijeli svijet. Imali smo smanjeni redovni pogon, iako smo nastojali to nadomjestiti došli smo na dvije trećine onoga što se napravilo u istom razdoblju prošle godine", rekao je Hini predsjednik Hrvatskog gastroenterološkog društva Neven Ljubičić.</p><p>No, puno veći pad je, ističe, zabilježen u okviru provedbe programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva, jer su se ljudi počeli bojati zbog koronavirusa.</p><p>"Odaziv nam je i ranije bio mali, oko 30 posto, no sada se borimo i sa strahom od zaraze koronavirusom, Ljudi se boje dolaska u bolnice, potrebe za dodatnim testiranjem na Covid-19, i to ih je dodatno udaljilo pa se ne odazivaju na preglede", ističe Ljubičić, koji je predsjednik Povjerenstva za koordinaciju provedbe Nacionalnog programa probira raka debelog crijeva.</p><p>Naročito je vidljiv pad broja kolonoskopija koje su posljedica testiranja u okviru provedbe Nacionalnog programa, kada se osobe kod kojih se utvrdi pozitivan test na nevidljivu krv u stolici upućuje na kolonoskopski pregled u bolnicu.</p><p><strong>Učestalost i smrtnost progresivno rastu</strong></p><p>U prvih pet mjeseci prošle godine napravljeno je 2281 takvih kolonoskopija, a ove godine u istom razdoblju 1472.</p><p>Hrvatski zavod za javno zdravstvo od siječnja do kraja svibnja poslao je 225.345 pozivnih pisama za testiranje na adrese građana određenih godišta, koji su obuhvaćeni programom.</p><p>Interes za testiranje pokazalo je njih 58.305, kojima su zatim dostavljeni testovi. No, uzorke je poslalo njih 31.398, a među njima su 1082 (3,45 posto) uzorka bila pozitivna na krv u stolici pa su te osobe upućene na kolonoskopiju.</p><p>"Upravo zbog toga moramo pozivati građane da se testiraju i odazivaju na preglede", kaže Ljubičić i upozorava da učestalost i smrtnost od raka debelog crijeva u Hrvatskoj progresivno rastu. </p><p>"Dok smo 2001. imali 2499 oboljelih, u 2018. smo ih imali 3575. To je u 17 godina porast za 1500 ljudi, a to prati i smrtnost koja je oko 60 posto. Među 30 europskih država Hrvatska se nalazi u gornjoj trećini ljestvice i iznad prosjeka EU-a, a po smrtnosti smo drugi, iza Slovačke", ističe Ljubičić.</p><p>Visoki mortalitet imamo jer obolijeva starija populacija, a mnogi još uvijek misle da je kao preventivni pregled dovoljno vađenje krvi. No, kad se vidi nešto u krvi to znači da je bolest već uznapredovala. </p><p><strong>Mlade treba učiti o preventivnim pregledima</strong></p><p>"Preventivni pregled podrazumijeva testiranje stolice, ako je test pozitivan na krv u stolici onda je sljedeći korak kolonoskopija, odnosno pregled debelog crijeva aparatom. To je jedina prevencija za koju znamo da je korisna i opravdana".</p><p>A mlade, naglašava Ljubičić, treba educirati. "Veliki sam pobornik zdravstvenog odgoja u školama, nadam se da ćemo jednog dana početi učiti mlade o preventivnim pregledima kako bi, kad dođe vrijeme da se u njih uključe, znali sve o tome".</p><p>Kao ilustraciju o važnosti svijesti o potrebi prevencije Ljubičić navodi primjer Slovenije, koja ima vrlo dobre rezultate u otkrivanju i liječenju raka debelog crijeva.</p><p>"Učili su od nas, koji smo s provedbom programa počeli četiri godine ranije. U međuvremenu su program malo modificirali i unaprijedili te ga promoviraju na sve moguće načine, u medijima, na proizvodima... Postigli su odaziv od 70 posto i tako smanjili broj novooboljelih i mortalitet", kaže Ljubičić.</p>