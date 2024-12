Stručnjak koji je spašavao mlade iz sekti: Toliko se mnogo tragedija događa unutar njih

Nisam čuo još za sektu mesijanski Židovi, ali mogu reći da u sekte u principu ulaze osobe koje su psihički labilne i emocionalno nezrele. U sektama ćete naći osobe koje su ili izbačene iz normalnog života ili su se same izbacile - kaže nam Nebojša Buđanovac socijalni pedagog i psihoterapeut te voditelj županijskog Crvenog križa u Varaždinu. O jezivom otkriću zakopanih tijela novorođenčadi u općini Ljubešćica, kaže da za sada ništa ne može komentirati jer nije upoznat sa sektom mesijanski Židovi čiji su, kako se pretpostavlja, članovi bili roditelji nađenih mrtvih tijela beba. No, kaže da je u Hrvatskoj veliki problem taj što ne postoje mehanizmi kontrole sekti dok je, primjerice, na Zapadu to praksa.

- Na Zapadu imamo popis zabranjenih sekti jer ugrožavaju ljude, zdravlje ljudi, financije...Srbija je tu dobro organizirana jer unutar policije postoji odjel za suzbijanje sekti i Zoran Luković to izvrsno vodi. Kod nas se još uvijek misli da je Crna ruža urbani mit, a koliko se njih ubilo zbog njih - govori nam Buđanovac te dodaje da se ne zna točan broj sekti u Hrvatskoj, ali se govori o njih petsto. Ističe da sekte privlače ljude kao magnet, a gurui ili voditelji sekti to rade radi financijske koristi ili zbog moći.

- Žestoki sam protivnik sekti, toliko se tragedija događa unutar njih. A kada se dogodi tragedija to je gotovo uvijek vezano uz pravila sekte ili dinamiku. Što se tiče Crne ruže kojom sam se najviše bavio, tamo su mlade ljude nagovarali na samoubojstva i mi smo ih puno spasili. No, politika i dalje tvrdi da oni ne postoje - objasnio je Buđanovac problem sekti kod nas.

