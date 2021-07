Lambda varijanta korone, koju znanstvenici bilježe kao C.37, iz Perua se od prosinca prošle godine dosad proširila u trideset država svijeta, između ostalih i u Veliku Britaniju.

U Južnoj Americi je već odgovorna za preko 80 posto infekcija, a kako nalikuje indijskoj Delta varijanti, znanstvenici se boje da je također riječ o inačici koja se širi brzo i, moguće, bolje izbjegava djelovanje cjepiva.

'Čini se da se ipak ne širi brzo kao delta'

- Još se generalno malo zna o ovoj varijanti, no Svjetska zdravstvena organizacija ju je iz kategorije 'variant of concern' prebacila u 'variant of interest', što je 'lakša kategorija'. Po svemu sudeći, pokazalo se da se ipak ne širi brzo poput Delta varijante, napominje prof.dr.sc. Kristian Vlahoviček.

Jednako kao i drugi znanstvenici, upozorava na najvažniju činjenicu - sami ćemo, dok god se ne cijepimo u dovoljnom broju, neprestano "proizvoditi" nove varijante virusa.

Cjepivo je ključ

- Što je manje ljudi cijepljeno, veće su šanse za njegovo mutiranje. Bio naš Covid sa simptomima ili bez njih, svaki zaraženi u sebi razvija na stotine milijarda virusnih čestica, što je ogroman potencijal za nasumičnu mutaciju virusa. Što više ljudi igra loto, veća je šansa da neto dobije glavni zgoditak, a što je više zaraženih, proizvodi se više virusa, koji će stvarati svojstva povoljnija po sebe. Drugim riječima, virus će isto dobiti 'jackpot', ilustrativan je Vlahoviček.

Varijanta koju treba pratiti

Zasad nema dokaza da je Lambda opasnija inačica virusa, ili da vodi do veće smrtnosti, zbog čega ju je WHO iz kategorije virusa s potencijalom da budu opasnije, preselio u kategoriju varijante koju treba pratiti. Ima sedam mutacija na proteinu šiljku, od kojih su neke zabrinjavajuće zbog potencijalnog bržeg širenja i mogućnosti da izbjegava imunosni odgovor organizma.

Zabrinjavaju Alpha, Beta, Gamma i Delta

Budući da je slična Delti, a mRNA cjepiva i od te varijante u 90 posto slučajeva štite od teških simptoma i hospitalizacije, znanstvenici se nadaju da je jednako i sa Lambdom.

Iako dosadašnja ispitivanja cjepiva sugeriraju da će ona pružiti zaštitu od dosad svih identificiranih varijanti, nije isključena mogućnost da se pojave nove inačice, otpornije na trenutna cjepiva.

Na listi WHO-a sad su četiri varijante koje zabrinjavaju - Alpha, Beta, Gamma i Delta te još sedam koje treba pratiti - Epsilon,

Zeta, Eta, Theta. Lota Kappa i Lambda.