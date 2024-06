Stručnjak o pojavi gmazova u gradovima: 'Zbog smeća zmije ulaze u dvorišta. Ne ubijajte ih'

Na šetnici na Bilome brigu u Zadru u nedjelju popodne uočen je poskok, jedna od najotrovnijih i najopasnijih europskih zmija. Nasreću, uhvatili su je prije nego što je ugrizla nekog od prolaznika. Prije toga, u prizemlju zgrade u zagrebačkim Dugavama otac i sin uhvatili su bjelicu.

Mnogi su se građani počeli plašiti zbog velikog broja zmija pa se počelo govoriti i o potencijalnoj najezdi. Međutim, doba parenja na kontinentalnom dijelu trajat će do sredine lipnja, a ova kiša i hladno vrijeme pogoduju zmijama i parenju. Stručnjak i uzgajivač zmija Neven Vrbanić smatra da nema riječi o najezdi zmija.

- Izmjena kiše i sunca pogodna je za aktivno kretanje zmija. Uz to, doba je parenja. Uvijek se u ovo vrijeme govori kako je najezda zmija. Svake godine je isto. Nema nikakve najezde, normalno je da nailazimo na zmije. Posebice kad govorimo o tom dijelu Zadra. Pa tamo je normalno da obitavaju poskoci - govori nam Vrbanić.

Zmije se, kaže Vrbanić, pojavljuju kod nepokošenih livada i tamo gdje ima glodavaca.

- Nedavno sam imao tri intervencije na koje su me ljudi zvali zbog zmija. Kad sam došao, vidio sam neuredna i nepokošena dvorišta. To je pogodno za zmije. Sve intervencije su bile na rubnim dijelovima Zagreba. Okolo se nalazi šuma, a tamo je normalno da ima zmija, pa i poskoka. Ljudi moraju razumjeti, kao što već dugo ponavljamo, da mi ulazimo u njihova staništa, a ne oni u naša - rekao je Vrbanić.

Dodaje kako je zmije zabranjeno ubijati, ali da za to rijetko bude sankcija.

- Sve zmije su zaštićene, ali se ne sjećam da je itko zbog toga bio kažnjen. Zmije najčešće dolaze u dvorišta ili ispred kuća kraj kojih se nalazi smeće. Znači, smeće privlači glodavce, glodavci privlače zmije. Zmije su čiste životinje i one su nam korisne jer reguliraju broj miševa i štakora, koji prenose svakakve bolesti, a zmije su vrlo čiste. One nikad neće napasti bez razloga. Ugrizi nastaju kad ljudi idu ubijati zmije pa se one brane. Ako vidite zmije u dvorištu, nemojte ih napadati, one će same otići prema svojem staništu - rekao je Vrbanić.