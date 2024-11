Stručnjak o velikom rastu kripto valuta: 'Ne ulažite više nego što ste spremni izgubiti. Promislite'

Cijena bitcoina prvi je put premašila 81.000 dolara. To je bilo manje od tjedan dana nakon što je Donald Trump, koji je obećao razvoj kriptoindustrije u SAD-u, izabran za novog predsjednika SAD-a. Ove godine bitcoin je zabilježio porast od 80%. Kriptoindustrija vjeruje kako je Trumpova pobjeda na izborima bila pozitivan znak za sve digitalne valute. Za razliku od prijašnjih godina, Trump je promijenio stav prema kriptovalutama, prvenstveno zato što i on ima udio u njima. U rujnu je s djecom počeo novi kriptobiznis pod nazivom World Liberty Financial.

