Stručnjak: Opet BMW! Motor je vani, jurili su 140 km/h i više

U teškoj prometnoj nesreći u subotu oko pet ujutro u Osijeku poginulo je troje mladih ljudi. Auto je vozio 20-godišnjak, sletio je s ceste i udario u drvo.

Poginuo je na mjestu, zajedno s 24-godišnjakom i 25-godišnjom suputnicom.

Samo je djevojka (21) preživjela nesreću. Kako su potvrdili iz bolnice, na respiratoru je, ali više nije životno ugrožena.

Strašna nesreća zavila je Osijek u crno. Opet su izgubljeni mladi životi i uništene su tri obitelji.

'Ne isprobavajte granice auta i sebe, za njih je kasno, za vas nije'

Javio nam se Goran Husinec, stručnjak za cestovni promet, te prokomentirao objavljene detalje nesreće na temelju kojih je donio svoje zaključke.

- Nažalost opet teška nesreća, troje mrtvih, prednji kraj auta presječen. Već na prvi pogled vidimo da se radi o abnormalno velikoj brzini koja je zavila familije u crno. Strašno! Opet BMW, ironija. Uvijek teške nesreće u kojima sudjeluju BMW, Audi Mercedes, auti koji su najbolji i u kojima bi ljudi trebali najmanje ginuti. Očito su to bili ljudi koji se nisu bojali zakona, nisu se bojali visokih kazni pa na žalost imamo tugu i bol kad je kasno za promijeniti se - kaže Goran Husinec, dipl.ing. i stalni sudski vještak za cestovni promet, tehniku i procjenu motornih vozila, plovila

- Da smo prije imali stroži zakon, bolje autoškole, bolje škole koje bi djecu obrazovale i učile da to ne rade možda bi imali tri života više. Nadam se da će ova nesreća poslužit kao primjer budućim generacijama da to ne rade, da ne isprobavaju krajnje granice sebe i svojih vozila na cesti. A ako baš moraju neka to rade na pisti gdje nema drveća i svih ostalih opasnosti koje nosi javna cesta. Takva oštećenja na autu gdje jednostavno cijeli motor izleti viđamo kod brzina od 140 km/h i više pa je upravo strašno da se takva nesreća dogodila u centru grada - dodao je.