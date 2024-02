Stručnjak: Štakor Putin prvo će nuklearkom udariti na Britance

Putinov trbuhozborac Medvedev svako malo zaprijeti Zapadu nuklearnom odmazdom u slučaju da stvari krenu loše za Rusiju u njihovoj, kako je zovu, specijalnoj operaciji u Ukrajini, koja je zapravo čista agresija na drugu zemlju.

No profesor sa Sveučilišta Coventry smatra da te prijetnje itekako treba uzeti ozbiljno.

- Situacija nije bajna, Velika Britanija je meta i bojim se. Sjećam se 80-ih i kako sam se budio u hladnom znoju bojeći se da će nas Rusi gađati nuklearnom bombom - ispričao je za Mirror Matt Qvortrup, koji predaje političku znanost i međunarodne odnose.

- Mislim da smo opet u sličnoj situaciji koja je jako opasna - dodao je profesor.

Britance je zabrinuo i nedavni fijasko testiranja projektila s njihove nuklearne podmornice.

- Osramotili smo se, Putin nam se mije. Naši će glavonje u mornarici morati puno toga objasniti - rekao je profesor Anthony Glees, stručnjak za obavještajnu sigurnost na Sveučilištu u Buckinghamu.

No profesor Qvortrup smatra da taj incident i propalo testiranje nije tako strašan.

- To je uzeto izvan konteksta, događa se. No ono što je bitno je kakve projektile imamo na tim nuklearnim podmornicama, ne baš najsofisticiranije. Mogu ih se srušiti s kopna. Nemamo projektile kakve imaju Rusi i Amerikanci i sad nemamo vremena to poboljšati. U ono vrijeme govorio sam da je bolje, ako već imamo nuklearno oružje, da imamo ono kakvo spada, a ne ovo koje se ne može mjeriti s Rusima. Stavili smo rukavice, izgledamo kao borci, ali se samo pretvaramo. U svijetu je oko 20 tisuća nuklearnih projektila, oko šest ili sedam tisuća imaju Rusi. Ako se štakora stjera u kut, napast će. A Rusi će nuklearkom prvo napasti nas, sigurno neće udariti na nekoga blizu da im se radijacija vrati u lice - dodao je.