Stručnjak za rusku politiku: Ovo na snimci nije Vladimir Putin! Jedan detalj to jasno pokazuje

Snimke na kojima Vladimir Putin pozdravlja razdraganu grupu ljudi u Dagestanu i u kosu ljubi djevojčice obišle su svijet. Bilo je to samo nekoliko dana nakon što su 'vagnerovci' krenuli na Moskvu, u jednom danu prešli 750 kilometara i stigli na samo 200 km od Moskve koja je uvela izvanredne mjere obrane od pokušaja državnog udara, kako su neki strani analitičari nazvali potez Wagnera.

Pogledajte video: Putin u Dagestanu

'Ovo nije Putin'

I što radi Putin nekoliko dana nakon toga? Ode u Dagestan, izloži se masi ljudi i priča o turizmu.

E ta priča, tvrde stručnjaci i analitičari, nikako ne drži vodu. Jednostavno, to nema smisla.

'Nećeš ovo napraviti nakon Wagnera'

Teorije da Putin ima nekoliko dvojnika nisu ništa novo, to je ranije tvrdila ukrajinska obavještajna služba, a o tome su raspravljali i vojni analitičari i stručnjaci.

Među njima je i Matthew Wyman koji predaje na britanskom sveučilištu Keele i koji je specijaliziran za rusku politiku.

- To na snimci nije bio Putin, nema nikakve sumnje. Potpuno je nezamislivo da bi to učinio samo nekoliko dana nakon što mu je stabilnost ugrozio Wagner. Pa nećeš se nakon takve situacije izložiti većoj grupi nepoznatih ljudi, on se tako jednostavno ne ponaša - rekao je britanski profesor za Newsweek.

'On se tako ne ponaša'

Kaže kako se po snimci vidi da je ovo dvojnik.

- Putin ne pokazuje emocije, toga nema u njegovim posjetima - dodao je Matthew Wyman.

S njim se složila i postdoktorandica na Odsjeku za ratne studije sveučilišta u Londonu.

Putin se tijekom pandemije strogo pridržavao mjera kako bi se zaštitio od moguće infekcije.

A sad se vidi kako je praktički u gomili ljudi, dodiruje ih, neke i ljubi.

- Putin je jako oprezan oko toga koga pušta blizu, još od početka pandemije, a sad vidimo da se fotografira s običnim ljudima - rekla je Marina Miron, dok ukrajinska obavještajna služba tvrdi da zna za barem tri dvojnika koji glume Putina.