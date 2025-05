Stručnjak za sigurnost o rizicima Thompsonovog koncerta: 'Oni su tu napravili veliku pogrešku'

Nešto više od mjesec dana ostalo je do Thompsonovog koncerta na Hipodromu, najavljeno je više stotina tisuća ljudi te se očekuje jedno od najvećih okupljanja u novijoj povijesti.

O izazovima i problemima s Thompsonovim koncertom govorio je i stručnjak za sigurnost Vlatko Cvrtila za N1.

- Organizatori su bili jako fascinirani brzom prodajom ulaznica i popustili su pritiscima, a da se prije toga nisu konzultirali sa sigurnosnim stručnjacima. Mi, nakon brojke, radimo sigurnosne procjene i vidimo da je to jedan veliki izazov i to u mnogim aspektima. Pitanje je ima li Zagreb kapacitete, država, treba li uključiti sposobnosti koje smo razvijali u Oružanim snagama, treba li imati bolnicu za intervencije. To je nešto što zahtijeva visoku razinu koordinacije - smatra Cvrtila.

On vjeruje da su već u samim počecima napravljene neke pogreške.

- Siguran sam da se radi na modelima koji omogućavaju kontrolu svega toga, neki elementi cure u javnost. Koliko god se pripremali postoji situacija koju je teško predvidjeti kada se radi o tim brojkama. U početku je napravljene pogreška, u organizacijskim procjenama, sada su ozbiljni problem. Ako Grad Zagreb i država neće u tom sudjelovati, bojim se da bi mogli imati još veće izazove - istaknuo je.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović otkrio je ranije kako još nije podnesena prijava za javno okupljanje rekavši kako je to "razumljivo s obzirom na to da se radi o kompleksnom događaju koji mora biti popraćen različitim stručnim elaboratima".

- U ovom trenutku još nemamo te podatke, ali postoji komunikacija koja se odvija na tripartitnoj osnovi između svih gradskih službi i organizatora. Poanta je u ispunjenju svih sigurnosnih zahtjeva, a to znači da će se morati ocijeniti ispravnost svakog stručnog elaborata. To nije situacija u kojoj jedna strana sjedi i čeka da druga strana nešto donese. Postoji komunikacija, ali valja naglasiti da je riječ o složenom poslu. Mislim da je dobro da svi, uključujući organizatora, budu svjesni svega što treba napraviti - rekao je Božinović.