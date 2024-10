Stručnjak za spašavanje na vodi upozorio: 'Temperatura je sada problem. Ovo će trajati danima'

Naše ekipe su spremne ima već deset dana, a kad bude stigao poziv, krećemo za BIH. Ne ovisi o nama, postoji sustav, ali što se nas tiče mi smo već u pripravnosti. Treba i par sati da se stigne do lokacije, a vrlo vjerojatno će ići južne stanice, govori nam Rene Tonkli, pročelnik Komisije za spašavanje na vodama u HGSS-u, o stravičnim poplavama i odronima u Bosni i Hercegovini, a u kojima je poginulo najmanje 14 ljudi.

Mnoge kuće su u potpunosti poplavljene, a odroni su odnijeli ceste pa su mjesta ostala odsječena. Spasilačke službe jedva se mogu probiti do unesrećenih.

Da je spašavanje na vodama umnogo različito od onog s planine, jasno je svima. Pitamo pročelnika o procedurama u ovakvim, dramatičnim situacijama.

- Nema tu teže ili lakše, ide se u spašavanje, a sve vam i ovisi je li dan ili noć, pa onda ovisi i o padalinama, koliko ima ljudi u nevolji, koja su naselja u pitanju, to je sve splet okolnosti koja se razrađuju na mjestu, i zapravo sve to diktira koliko je posao zahtjevan, a sigurno je da jest - objašnjava Tonkli koji je član HGSS-a više od desetljeća. S obzirom na to da pripada stanici Karlovac, poplave su mu već njemu i njegovoj ekipi vrlo poznate, i nema mjesta pretpostavkama.

- Tek kad izađemo na lokaciju znamo što nas čeka i koliko će biti zahtjevno spašavanje ljudi, životinja i imovine. No, listopad je mjesec koji je donio ekstra probleme s padalinama. U ovo doba kad je temperatura vode niska, rijeke su se rashladile uslijed dugotrajnih kiša. Temperatura je osjetno niža nego ljeti pa je sve zahtjevnije za raditi, a treba vam i dodatna oprema tipa ona da utoplimo ljude. Za duži boravak moramo misliti o smjenama, od opasnosti od hipotermije, nije to akcija od sat do dva. Sve će se ovo rastegnuti, dani su u pitanju - kazuje Tonkli.

Dok se čeka znak za pokret, svima koji su ostali u poplavama savjetuje:

- Svakako otići na više područje, kontaktirati domaće ljude, o njima mnogo toga ovisi jer poznaju teren, sad je na snazi evakuacija ljudi, a tek kad se smiri situacija može se krenuti u pretragu - zaključuje Tonkli dok gleda vijesti iz susjedne Bosne i Hercegovine.

- Nije ovo sigurno najveća poplava koju smo vidjeli, ovo je sad zapravo mikrolokacija, a samim pregledom slika s terena jasno je da će ova situacija trajati danima - zaključuje HGSS-ovac koji je oformio ekipe za spašavanje, no, u susjednu zemlju se ide tak kad ona zatraži međunarodnu pomoć.