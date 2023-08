Stručnjakinja za kriminologiju: 'U Hrvatskoj nije toliko izraženo nasilje 'na ulici', ali je u obitelji'

Redovita profesorica i predstojnica Katedre za kazneno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac znanstvenica je koja se godinama bavi kriminologijom, viktimologijom i penologijom. Pravi je trenutak za ovaj razgovor jer gotovo svakodnevno svjedočimo obiteljskom i raznom nasilju. Odgovara nam na pitanje ima li ga više ili je to samo naš dojam, kao i na pitanje kako, kao žena i majka, doživljava femicide i nasilje nad djecom. Kao kriminologinja nam tumači što je to “u glavama” zločinaca. Posao joj je, između ostalog, za potrebe znanstvenih istraživanja razgovarati sa zločincima, čak ulaziti u krim-milje. Znanstveno proučava ubojstva u regiji, proučila je podatke o obiteljskom nasilju tijekom pandemije. Ljeto je, godišnji su odmori, profesoricu smo sa sinovima zatekli u redovitoj košarkaškoj rekreaciji. To joj je, kaže nam, opuštanje i zabava te životna škola za dečke - uče važne lekcije o timskom duhu, fair playu, uspjehu i neuspjehu.