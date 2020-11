'Struju u KB Dubrava je isključio netko tko zna gdje to stoji'

Prvi put smo radi nestanka struje imali problem s respiratorima, a drugi put je struja iskopčana u glavnoj zgradi pa je struje nestalo u četvrtini hodnika u kojem je sistem sala, objašnjava Lukšić

<p>Ivica Lukšić, v.d. ravnatelja jedine covid-bolnice u Hrvatskoj KB Dubrava za <a href="https://www.index.hr/vijesti/clanak/sef-dubrave-za-index-struju-nam-je-iskopcao-netko-tko-jako-dobro-zna-gdje-to-stoji/2229744.aspx?index_tid=68744" target="_blank">Index</a> je opisao kakvo je trenutno stanje u bolnici, obzirom na nedavne prosvjede medicinskog osoblja te bolnice, kao i incidente s nestankom struje.</p><p>- Situacija se u bolnici smirila, znate, ljudi su prije bili dosta uplašeni, nisu dobivali informacije. Sad je bolje, no ovi incidenti s isključivanjem struje su nas sve jako zabrinuli. Nemamo nadzorne kamere u bolnici, no nama je iskopčao struju netko tko jako dobro zna gdje to stoji. Prvi put smo radi nestanka struje imali problem s respiratorima, a drugi put je struja iskopčana u glavnoj zgradi pa je struje nestalo u četvrtini hodnika u kojem je sistem sala, a u njoj je sjedište našeg informatičkog sustava. Ostali smo bez napajanja i nismo sat i pol, dok nije sve osposobljeno, mogli doći do svih nalaza, naših RTG slika - rekao je Lukšić.</p><p>Navodi kako se još uvijek ne zna tko je to učinio, ali da svakodnevno vidi krim policiju u bolnici da istražuje slučaj.</p><p>- To je strašno zabrinulo ljude. Sad smo pojačali broj zaštitara na ulazima i smanjili smo broj ulaza u bolnicu. U tijeku nam je i uvođenje identifikacijskih kartica koje će kontrolirati tko ulazi, sad nam smije ulaziti samo osoblje bolnice, a pacijenti se dovoze kolima - kazao je Lukšić.</p>