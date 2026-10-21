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STUDENAC I STUDENTI

Studenac podmirio obveze prema studentima. Lova na račune sjeda u četvrtak

Piše HINA,
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Studenac podmirio obveze prema studentima. Lova na račune sjeda u četvrtak
Foto: Studenac
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Svi nalozi za isplatu vaših naknada bit će pušteni sutra tijekom dana, stoga očekujte uplatu na svojim računima", izvijestio je večeras Studentski centar u Zagrebu

Trgovački lanac Studenac podmirio je sva dospjela dugovanja prema Studentskom centru (SC) u Zagrebu te se u četvrtak, 22. listopada, očekuju isplate na račune studenata, izvijestili su u srijedu navečer iz zagrebačkog SC-a.

"Svi nalozi za isplatu vaših naknada bit će pušteni sutra tijekom dana, stoga očekujte uplatu na svojim računima", izvijestio je večeras Studentski centar u Zagrebu studente te im zahvalio na strpljenju i razumijevanju.

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Studentski centar u Zagrebu u utorak je bio izvijestio da su predstavnici studentskih centara dogovorili s Upravom trgovačkog lanca Studenac da će sve dospjele naknade za studentski rad obavljen tijekom rujna biti isplaćene do kraja ovog tjedna. 

"Postignut je dogovor o podmirenju svih dospjelih obveza te će svi ugovori koji su realizirani i za koje je izdan račun biti u cijelosti isplaćeni do kraja ovog tjedna, sukladno članku 11. Zakona o obavljanju studentskih poslova", poručili su tada iz Ureda ravnatelja Maria Župana Studentskog centra u Zagrebu.

Također je navedeno da će temeljem istog Zakona, tek nakon što poslodavac Studenac d.o.o. u potpunosti podmiri sve svoje dospjele obveze prema studentima i studentskim centrima, biti ponovno omogućeno podizanje novih studentskih ugovora za rad kod navedenog poslodavca za studente koji to budu htjeli.

"Studentski centri time potvrđuju svoju predanost zaštiti prava studenata i dosljednom provođenju zakonskih propisa koji jamče sigurnost i pravovremenu isplatu studentskoga rada", poručili su iz zagrebačkog SC-a.

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