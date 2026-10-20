Novi problemi za Studenac: 800 studenata čeka isplatu plaća, najavili su i moguće prosvjede

Oko 800 studenata diljem Hrvatske, među njima približno 200 u Splitu, čeka isplatu za rad u trgovinama Studenca tijekom rujna. U javnom apelu navode da im pojedinačno duguju oko tisuću eura te upozoravaju da bi, ako se problem hitno ne riješi, mogli organizirati prosvjede. Studenti tvrde da su uredno odradili smjene na blagajnama i druge poslove, ali još nisu dobili naknadu, piše Tportal.

- Studenti nisu dobavljači. Rad je rad – poručuju studenti u apelu.

Prema njihovu apelu, redovni zaposlenici primili su plaće, dok se njihove naknade tretiraju kao obveze prema dobavljačima. Ne traže dodatne pogodnosti, nego isplatu za već obavljeni posao.

Ako se iznos od oko tisuću eura odnosi na svih 800 studenata, ukupne neisplaćene naknade mogle bi dosegnuti približno 800.000 eura. Riječ je o procjeni koja proizlazi iz broja studenata i navedenog prosječnog iznosa.

- Studenti traže ono što im pripada, isplatu za rad koji su odradili – stoji u apelu.

Problem se pojavio tijekom predstečajnog postupka Studenca, koji je Trgovački sud u Splitu otvorio 29. rujna. U tom postupku poduzeće u financijskim teškoćama pokušava se dogovoriti s vjerovnicima i nastaviti poslovanje, umjesto da ode u stečaj. Studenac je na mrežnoj stranici o restrukturiranju objavio da traje prijava tražbina, od 7. do 28. listopada. Apel ne navodi kada bi studenti mogli dobiti novac.

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Pokretanje videa... VIDEO Studenac pokreće predstečajnu nagodbu. 7000 radnika strepi. Oglasili se iz trgovačkog lanca | Video: 24sata/Duško Jaramaz/PIXSELL

Oglasio se Studenac

Vezano uz to, odmah se oglasio i Studenac, uz ispriku studentima, piše N1.

"Iskreno se ispričavamo studentima zbog kašnjenja u isplati naknada za njihov rad u rujnu.

Otvaranjem predstečajnog postupka nastupila su zakonska ograničenja u podmirenju obveza nastalih prije njegova otvaranja, što je utjecalo i na način podmirenja obveza prema studentskim centrima, putem kojih se obračunavaju i isplaćuju studentske naknade.

Zbog zakonskih obveza povezanih s predstečajnim postupkom bilo je potrebno pribaviti odobrenje za izravno podmirenje obveza prema studentskim centrima za rad obavljen do 29. rujna. Odobrenje smo zaprimili jučer u kasnim poslijepodnevnim satima, a već jutros zatražili smo od studentskih centara da nam što prije dostave račune kako bismo odmah mogli započeti s isplatama.

Studenti su iznimno važan dio našeg poslovanja i iskreno smo im zahvalni na vrijednom radu, predanosti i doprinosu koji svakodnevno daju našim trgovinama i cijelom Studencu. Upravo zato bilo nam je posebno važno pronaći rješenje koje će usprkos otvaranju predstečajnog postupka omogućiti isplatu njihovih zasluženih naknada.

Još jednom im zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju te ćemo sada, kada je rješenje osigurano, naknade za njihov rad isplatiti u najkraćem mogućem roku."

*uz korištenje AI-ja