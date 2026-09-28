Studenac traži da sud odbaci prijedlog za njegovim stečajem

Nakon što je Studenac u ponedjeljak ujutro od suda zatražio odbacivanje prijedloga A&G Logistike 01 da se otvori stečaj tog trgovačkog lanca jer ga smatra neosnovanim, ta je tvrtka uzvratila požurnicom sudu za otvaranje stečaja, navodeći da je Studenac prezadužen, što je po mjerodavnom zakonu razlog za stečaj.

“Prijedlog A&G-a za otvaranje stečajnog postupka nad predstečajnim dužnikom predstavlja zloupotrebu procesnih ovlaštenja”, navodi se u podnesku Studenca Trgovačkom sudu u Splitu.

U prilog tom stajalištu ističe se da je A&G podnio prijedlog za otvaranje stečaja u trenutku kada je znao ili morao znati da Studenac priprema prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka.

Dodaje se i da su A&G-ovi navodi o prezaduženosti kao stečajnom razlogu paušalni i nepotkrijepljeni, te da je očigledna namjera te tvrtke da spriječi pokretanje legitimnog predstečajnog postupka kako bi ostvarila povlašteni položaj u odnosu na ostale vjerovnike.

Studenac je istaknuo i da nije osnovan A&G-ov pravni stav da treba odbaciti Studenčev prijedlog za predstečajem, jer je prijedlog A&G Logistike 01 navodno stigao nešto ranije utemeljen na pretjeranom pravnom formalizmu. Takva bi interpretacija, ocjenjuju, dovela do povrede prava predstečajnog dužnika i drugih predstečajnih vjerovnika.

Prihvaćanje takve argumentacije, navodi se, dovelo bi do apsurdne pravne situacije u kojoj bi za otvaranje stečaja bio dovoljan bilo kakav nepotpun, neuredan ili neosnovan prijedlog, bez obzira je li utemeljen na stvarnim činjenicama, što bi onemogućilo pristup drugim mehanizmima restrukturiranja.

“Takva situacija svakako bi nepovoljno utjecala na više od 7.000 radnika predstečajnog dužnika, čija je sudbina krajnje neizvjesna u slučaju otvaranja stečajnog postupka”, navodi nadalje Studenac, dodajući da stečajni postupak, za razliku od predstečajnog, u pravilu rezultira obustavljanjem djelatnosti.

Nasuprot tome, A&G Logistika 01 u svojem je podnesku i požurnici Trgovačkom sudu u Splitu uzvratila da je Studenac predložio otvaranje predstečaja tek nakon što su ih oni obavijestili da su zatražili njihov stečaj.

“Upravo zato, na brzinu i s ciljem da preduhitri predlagatelja i druge vjerovnike u podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnoga postupka, dužnik je podnio prijedlog bez isprava koje Stečajni zakon propisuje kao obvezne”, navodi se u odgovoru A&G-a.

Pritom A&G citira i Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji koji navodi da se „trenutkom primitka podneska smatra dan, sat i minuta na vremenskom žigu“.

Nadalje, A&G tvrdi da je Studenac u jasnoj situaciji prezaduženosti, što je razlog za otvaranje stečaja, a ne tek u situaciji prijetnje nesposobnosti za plaćanje, što je razlog za otvaranje predstečaja, zbog čega smatraju neosnovanim Studenčev prijedlog sudu.

“Kod dužnika je, kako je izloženo, već nastupio stečajni razlog prezaduženosti i to u enormnom iznosu: nakon uklanjanja goodwilla, koji ne može poslužiti namirenju vjerovnika, obveze dužnika premašuju njegovu imovinu za oko 240 milijuna eura”, tvrdi A&G Logistika 01 u podnesku splitskom trgovačkom sudu.

Objašnjeno je pritom da je goodwill razlika između cijene plaćene za preuzeta društva i fer vrijednosti njihove neto imovine, odnosno plaćena očekivanja buduće zarade, te da je u tom slučaju nastao pripajanjem dvadesetak društava u razdoblju od 2018. do 2024. godine.

U podnesku A&G-a navodi se da Studenac u bilanci iskazuje pozitivan kapital od 34,2 milijuna eura zahvaljujući goodwillu od 275 milijuna eura, koji čini 39 posto njegove ukupne imovine od 700 milijuna eura, dok bi bez te vrijednosti kapital studenca bio u minusu za više od 240 milijuna eura.

“Goodwill nije samostalno unovčiv, ne može se odvojeno prodati niti založiti i ne može poslužiti namirenju vjerovnika (odnosno laički i pojednostavljeno rečeno, riječ je o “magli” i “dobrim željama uprave dužnika”). U stečaju bi vrijedio samo onoliko koliko bi netko platio za cjelokupno poslovanje dužnika iznad vrijednosti njegove imovine, a i taj bi iznos prvenstveno pripao bankama”, konstatira se u požurnici A&G-a.

Pored toga, A&G Logistika je ustvrdila da je Studenac u dostavljenim izvještajima pogrešno iskazao kredite u izvještajima dostavljenima uz prijedlog za otvaranje predstečaja. Između ostalog, riječ je o kreditima od 211 milijuna eura koji su iskazani kao dugoročne obveze, iako su ih revizori reklasificirali kao kratkoročne, zbog kršenja ugovornih uvjeta.

“Da su ispravno iskazani, kratkoročne obveze na dan 31. kolovoza 2026. iznosile bi 527,4 milijuna eura, gotovo četiri puta više od kratkotrajne imovine”, stoji u podnesku A&G-a.

Također, A&G Logistika 01 primijetila je da je poslovni udio Studenca u slovenskom društvu Kea, vrijedan 16 milijuna eura, u dostavljenim izvještajima bez obrazloženja iskazan kao kratkoročna imovina, pa zbog bojazni da se namjerava prodati, traže i da se zabrani raspolaganje tim udjelom.

Studenac, koji zapošljava više od sedam tisuća ljudi i ima više od tisuću prodajnih mjesta, ranije ovog tjedna je podnio Trgovačkom sudu u Splitu prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka. U međuvremenu mu je blokiran račun.

Predstečaj je zatražen jer Studenac zbog ukupnih okolnosti poslovanja, među kojima je i više stotina milijuna eura obveza prema domaćim i inozemnim kreditorima, vjerojatno neće moći izvršiti svoje obveze prema dobavljačima i zaposlenicima kroz idućih 15 do 30 dana.

Istog dana je i A&G Logistika 01 Antonija Gavranovića podnijela istom sudu prijedlog za otvaranje stečaja nad Studencem zbog potraživanja od 800 tisuća eura.

AG Logistika 01 je prijevoznička tvrtka vlasnika i direktora Antonija Gavranovića, osnovana 2023. godine. Lani je imala 900 tisuća eura prihoda. Gavranović je ujedno i direktor u prijevozničkoj tvrtki Marko-usluge, osnovanoj 1991. godine, a koja je lani ostvarila 9,46 milijuna eura prihoda.

U nedjelju navečer je Studenac priopćio da razmatra poduzimanje pravnih radnji zbog postupanja Antonija Gavranovića koje smatra pokušajem iznuđivanja povlaštene naplate mimo sudskog postupka.

Priopćili su to nakon što je Antonio Gavranović uputio upravi te tvrtke e-mail s priloženom pripremljenom kaznenom prijavom i pozivom da predlože uređenje međusobnih odnosa, “bez involviranja pravosudnih tijela i tijela kaznenog postupka”.