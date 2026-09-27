Studenac optužuje vlasnika A&G Logistike za zloporabu. Iz firme se oglasili priopćenjem...

Sukob trgovačkog lanca Studenac i tvrtke A&G Logistika dobio je novi nastavak. Iz Studenca su poručili kako pripremaju pravne radnje protiv Antonija Gavranovića, vlasnika A&G Logistike 01. Spor je počeo kada je A&G Logistika zatražila otvaranje stečaja Studenca zbog potraživanja od oko 800.000 eura. Iz Studenca ga sad optužuju za pokušaj iznude.

"Studenac sa svojim pravnim timom priprema poduzimanje odgovarajućih pravnih radnji pred nadležnim tijelima zbog zloporabnog postupanja Antonija Gavranovića, vlasnika tvrtke A&G Logistika 01, koje smatramo pokušajem iznuđivanja povlaštene naplate mimo sudskog postupka", poručuju iz Studenca u priopćenju za medije...

U nastavku svojeg priopćenja navode:

- Nakon što je A&G Logistika podnijela prijedlog za stečaj Studenca, Gavranović je e-mailom koji je večeras uputio cijeloj Upravi Studenca i priloženom pripremljenom kaznenom prijavom, čijim podnošenjem prijeti, osobno dokumentirao taj pokušaj iznuđivanja da ishodi plaćanje prije odluke suda. U e-mailu je napisao: „Nažalost, niste ponudili nikakvo konstruktivno rješenje problema. Stoga ja moram nastaviti s daljnjim pravnim radnjama, među koje spada i podnošenje kaznene prijave. Nju vam dostavljam u prilogu, sve kako biste bili svjesni mogućeg daljnjeg razvoja ove situacije i svih implikacija koje će ta prijava izazvati.” Kaznena prijava koju je priložio, ali ne i podnio, odnosi se na članove Uprave i kompaniju te sadrži optužbe koje odbacujemo kao potpuno neutemeljene. Prijetnju njezinim podnošenjem povezao je s pozivom na dogovor oko plaćanja. E-mail je zaključio riječima: „Imajući u vidu sve navedeno, predlažem da još jedanput objektivno i razborito razmislite o svemu te da date svoje prijedloge uređenja naših međusobnih odnosa, a bez involviranja pravosudnih tijela i tijela kaznenog postupka u naš odnos.” - navode iz Studenca.

U nastavku priopćenja pišu:

- Nadležnim tijelima posebno ćemo skrenuti pozornost na činjenicu da Gavranović, istodobno prepoznajući predstečaj kao put očuvanja Studenca, sebi pripisuje ovlasti suda i sudbinu kompanije s više od 7.000 zaposlenih stavlja u vlastite ruke. Njegove su riječi nedvosmislene: „Podsjećam vas. Isključivo o mom daljnjem postupanju ovisi da li će doći do otvaranja stečaja ili će se firma sačuvati kroz predstečaj.” O otvaranju predstečaja ili stečaja odlučuje sud, a ne pojedinac koji sebi pripisuje takvu moć. Podnošenje prijedloga za stečaj kompanije i prijetnju kaznenom prijavom nitko ne bi smio koristiti kao sredstvo pritiska radi naplate jednog vjerovnika na štetu ostalih. U očekivanju odluke suda, u Studencu nastavljamo raditi na pripremi predstečajnog restrukturiranja radi očuvanja poslovanja, radnih mjesta interesa svih vjerovnika - navode iz firme...

AG Logistika 01 je prijevoznička tvrtka osnovana 2023. godine, koja je 2025. godine imala 900 tisuća eura prihoda. Vlasnik i direktor joj je Antonio Gavranović, koji je ujedno i direktor u prijevozničkoj tvrtki Marko-usluge, osnovanoj 1991. godine, a koja je lani ostvarila 9,46 milijuna eura prihoda.