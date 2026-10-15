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SMANJIT ĆE BROJ RADNIH MJESTA

Studenac uvodi velike promjene

Piše HINA,
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Studenac uvodi velike promjene
Foto: Studenac
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Trgovački lanac Studenac najavio je reorganizaciju poslovanja koja uključuje novi model opskrbe, smanjenje broja radnih mjesta za 348 te očekivane godišnje uštede od 16 milijuna eura.

Trgovački lanac Studenac izvijestio je u četvrtak da u sklopu reorganizacije poslovanja uspostavlja novi model opskrbe i optimizira logističke kapacitete, što će rezultirati uštedom od 16 milijuna eura na godišnjoj razini, ali i smanjivanjem broja radnih mjesta u tom segmentu za 348.

Iz Studenca su naveli kako su proveli organizacijske promjene u segmentu lanca opskrbe, a riječ je o nastavku mjera usmjerenih na prilagodbu poslovanja mogućnostima kompanije, smanjenje operativnih troškova i stvaranje preduvjeta za dugoročnu financijsku stabilizaciju.

U sklopu reorganizacije lanca opskrbe, Studenac mijenja dosadašnji model distribucije robe te zaustavlja daljnju centralizaciju dobavljačkih isporuka. Prema novom modelu, 75 posto robe isporučivat će se izravno od dobavljača u trgovine. Preostalih 25 posto distribuirat će se putem skladišnih kapaciteta kompanije. Centralna distribucija usmjerena je na svježe proizvode, uključujući voće i povrće, smrznuti asortiman te manji dio proizvoda koji se skladište u ambijentalnim uvjetima, naveli su u priopćenju.

Studenac, koji više od 95 posto prometa ostvaruje kroz trgovine malog formata, tako prelazi na novi model distribucije, prilagođen potrebama svoje maloprodajne mreže, istaknuli su iz tog trgovačkog lanca napominjući kako se dosadašnji logistički model pokazao troškovno neadekvatnim i dugoročno neodrživim za takav format poslovanja.

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"Novi model omogućit će optimizaciju logističkih troškova i uštedu od 16 milijuna eura na godišnjoj razini", istaknuli su.

Broj radnih mjesta smanjit će za 348

Iz Studenca ističu i kako će zadržati skladišne kapacitete potrebne za opskrbu trgovina navedenim kategorijama proizvoda, dok su za preostale kapacitete logističko-distributivnih centara u Splitu i Zagrebu u tijeku razgovori s logističkim kompanijama koje će preuzeti višak skladišnih kapaciteta. Promjene u lancu opskrbe uključuju i prilagodbu organizacije te broja radnih mjesta.

Nakon reorganizacije u ovom segmentu poslovanja, broj radnih mjesta smanjit će se za 348. U ovom poslovnom području tako ostaje ukupno 181 radno mjesto, uključujući poslove skladišnih radnika, voditelja i administrativnog osoblja. Kompanija pritom aktivno radi na pronalaženju mogućnosti nastavka zaposlenja za sve djelatnike čija su radna mjesta obuhvaćena reorganizacijom, naveli su u priopćenju.

U suradnji s agencijom za zapošljavanje preko koje je 185 djelatnika zaposleno u Studencu, razmatraju se mogućnosti njihova raspoređivanja kod drugih poslodavaca, sukladno raspoloživim kapacitetima i potrebama tržišta rada. Za 163 djelatnika istražuju se opcije nastavka rada u Studenčevim trgovinama, kao i zapošljavanja u domaćim logističkim kompanijama koje su već iskazale interes za njihovo preuzimanje, objavili su iz Studenca.

Provedene promjene, kazali su, dio su šireg procesa financijskog i operativnog restrukturiranja usmjerenog na uspostavu troškovno učinkovitijeg i dugoročno održivog poslovnog modela. Kompanija nastavlja raditi na stabilizaciji opskrbe i odnosa s dobavljačima te osiguravanju kontinuiteta poslovanja svoje maloprodajne mreže, poručili su.

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