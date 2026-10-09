Studenac zatvara 104 trgovine, smanjuju broj radnih mjesta

Danas provedena reorganizacija poslovanja Studenca obuhvaća smanjenje radnih mjesta u administraciji, ukidanje veleprodaje kao zasebnog poslovnog segmenta te zatvaranje neprofitabilnih trgovina. Navedene mjere neophodne su za stvaranje preduvjeta za dugoročnu stabilizaciju poslovanja kompanije. Također, imat će značajan utjecaj na konačan plan restrukturiranja, o kojem će se vjerovnici izjašnjavati u kasnijoj fazi predstečajnog postupka, objavili su iz Studenca u petak.

U sklopu promjena u administrativnom dijelu kompanije, broj radnih mjesta smanjit će se za 185 djelatnika, odnosno za približno 40 posto.

Reorganizacijom Studenac također ukida veleprodajni segment poslovanja te se usmjerava na svoju temeljnu djelatnost – maloprodaju.

U tijeku je i reorganizacija lanca opskrbe, o čijim će sljedećim koracima kompanija pravodobno informirati zaposlenike i poslovne partnere.

Istodobno, uzimajući u obzir profitabilnost trgovina, Studenac maloprodajnu mrežu smanjuje za ukupno 104 trgovine te nastavlja poslovati na 1165 lokacija, zadržavajući 95 posto ukupnih prihoda maloprodaje. Odluke o zatvaranjima donesene su nakon analize njihove poslovne održivosti, rezultata i uloge u budućoj strukturi mreže. Svim zaposlenicima trgovina koje se zatvaraju, njih ukupno 335, ponuđena je mogućnost nastavka rada u drugim trgovinama Studenca koje ostaju u maloprodajnoj mreži. U slučajevima kada zaposlenicima neće biti moguće omogućiti nastavak rada na istim ili sličnim poslovima, kompanija će postupati u skladu sa Zakonom o radu te poštivati sva prava koja zaposlenicima po toj osnovi pripadaju.

Popis trgovina obuhvaćenih promjenama dostupan je na https://studenac.restrukturiranje.hr/.

„Ovakve odluke su teške, ali nužne. Naš je cilj izgraditi poslovanje koje će biti troškovno optimizirano, što će nam omogućiti uvjete za financijsku stabilnost. To od nas zahtijeva da prilagodimo organizaciju i mrežu trgovina stvarnim mogućnostima kompanije i usmjerimo resurse tamo gdje možemo ostvariti dugoročno održivo poslovanje. Svjesni smo da ove odluke najviše pogađaju naše kolege čija će radna mjesta biti obuhvaćena promjenama. Zato cijeli proces provodimo u skladu s važećim zakonskim propisima, odgovorno, transparentno i uz izravan dijalog sa zaposlenicima, sindikatima i svim ostalim dionicima ovog procesa“, izjavio je Teo Vujčić, predsjednik Uprave Studenca.

Reorganizacijom dolazi i do promjene u Upravi Studenca te kompaniju napušta Matija Subašić-Maras, dosadašnja članica Uprave zadužena za ljudske potencijale. „Zahvaljujem Matiji na predanom radu i doprinosu razvoju Studenca te joj želim mnogo uspjeha u nastavku karijere”, istaknuo je Vujčić.

U sljedećoj fazi restrukturiranja kompaniju vode Teo Vujčić, predsjednik Uprave, Ivan Slavica, član Uprave za komercijalne poslove te Mikołaj Chruszczewski, član Uprave zadužen za financije.

Reorganizacija poslovanja dio je šireg procesa financijskog i operativnog restrukturiranja Studenca. Uz provedbu organizacijskih promjena, kompanija nastavlja raditi na stabilizaciji opskrbe i odnosa s dobavljačima te osiguravanju kontinuiteta poslovanja, navode.

Studenac će o daljnjem tijeku restrukturiranja pravodobno informirati zaposlenike, dobavljače, vjerovnike i javnost putem službene stranice https://studenac.restrukturiranje.hr/.

