Studeni napokon pokazao zube. Očekuje nas nestabilno vrijeme, puno kiše i jaka grmljavina

Pretežno oblačno s kišom, češćom i lokalno obilnom na Jadranu i područjima uz njega gdje može biti i izraženih pljuskova s grmljavinom. Vjetar na kopnu slab i umjeren južni i jugoistočni, u gorskoj Hrvatskoj i jugozapadni.

Na Jadranu umjereno i jako jugo i južni vjetar, u drugom dijelu dana u okretanju na jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 9 do 13 na kopnu te od 14 do 19 °C duž obale.

Foto: DHMZ

Vrijeme sutra

U prvom dijelu dana umjereno i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, obilnijom na Jadranu gdje može biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, a u najvišem gorju očekuje se prijelaz kiše u snijeg.

Od sredine dana razvedravanje, najprije na sjevernom Jadranu pa će u zapadnijim područjima zemlje biti barem djelomice sunčano. Na kopnu će slab i mjestimice umjeren sjeveroistočnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, a prema večeri na jugozapadnjak. Duž obale će puhati umjeren do jak jugozapadnjak, a popodne okrenuti na sjeverozapadnjak.

Foto: DHMZ

Najniža jutarnja temperatura zraka od 4 do 8, na Jadranu od 8 do 12, a najviša dnevna uglavnom od 9 do 14 °C, u Dalmaciji malo viša.

Uz obalu na snazi žuti meteoalarm