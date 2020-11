Studeno sunce pred nama tuče, a magla se i dalje jutrima vuče

Od ponedjeljka u unutrašnjosti Dalmacije pretežno sunčano, u gorju ujutro mjestimice magla, a tijekom dana očekuju se i dulja sunčana razdoblja. U središnjoj i istočnoj Hrvatskoj većinom tmurno i oblačno, ponegdje uz mogućnost rosulje.

<p>I sljedećih će dana atmosfera iznad našeg dijela Europe biti stabilna pa se u višem gorju i na većini Jadrana gotovo pa može jamčiti sunčano vrijeme te za studeni razmjerno toplo. No, po nizinama unutrašnjosti magla i niski oblaci bit će česti i dugotrajni, osobito u prvom dijelu sljedećega tjedna ponegdje uz izmaglicu i slabu rosulju, pri čemu će temperatura zraka biti niža od prosječne. Magla je moguća i mjestimice na sjevernom Jadranu, osobito zapadno od Istre.</p><p>Valja upozoriti i na mjestimičan jutarnji mraz, osobito u nedjelju i ponedjeljak te od četvrtka, a od ponedjeljka do srijede na sjevernom Jadranu i na mjestimice jaku buru s mogućim olujnim udarima, javlja <a href="https://www.hrt.hr/675026/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-8112020" target="_blank">HRT</a>.</p><p>U nedjelju u istočnoj Hrvatskoj u početku magla i niski oblaci, osobito uz rijeke. Zatim postupno razvdravanje pa će od sredine dana u većini krajeva prevladavati sunčano. Ujutro pri tlu mjestimice može biti slabog mraza. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 2 °C, a najviša dnevna između 11 i 13 °C.</p><p>Podjednaka će temperatura zraka biti i u središnjoj Hrvatskoj, ujutro uz mjestimice slab mraz. U noći i ujutro te dio prijepodneva magla i niski oblaci, a zatim pretežno sunčano. Vjetar većinom slab.</p><p>Na sjevernom Jadranu i u višem gorju pretežno sunčano, ali ujutro mjestimice s maglom i sumaglicom, osobito po gorskim zavalama, a magle može biti i na moru, osobito na zapadnoj obali Istre. Ujutro će puhati slaba do umjerena bura, a zatim vjetar uglavnom slab. Jutarnja temperatura od 1 do 4, uz obalu između 7 i 12 °C. Najviša dnevna od 13 do 15 °C, na moru između 17 i 19 °C.</p><p>Na srednjem i južnom Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije obilje sunčanog i razmjerno toplog vremena. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje može biti kratkotrajne magle ili sumaglice. Vjetar slab, prema otvorenom moru i umjeren sjeverozapadni, pri čemu će more biti malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 6 °C, uz obalu između 9 i 13 °C, a najviša dnevna uglavnom od 17 do 21 °C."</p><h2>I veći dio novoga tjedna stabilno...</h2><p>"Na Jadranu idućih dana sunčano, u utorak i srijedu na sjevernom dijelu ponegdje s umjerenom naoblakom. Puhat će većinom slaba do umjerena bura, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Zadržat će se razmjerno toplo.</p><p>Od ponedjeljka u unutrašnjosti Dalmacije pretežno sunčano, u gorju ujutro mjestimice magla, a tijekom dana očekuju se i dulja sunčana razdoblja. U središnjoj i istočnoj Hrvatskoj većinom tmurno i oblačno, ponegdje uz mogućnost rosulje. Jutarnja temperatura malo viša, a dnevna malo niža nego tijekom vikenda.", prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.</p>