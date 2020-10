Studenti na mukama: Podigli im najamninu za 500 kuna preko noći, a stan se traži mjesecima

Cijene stanova nisu pale čak ni u centru, a na studente domove je navala. Ove je godine su pristigle 10.223 prijave na nešto manje od 7000 mjesta. Cijena kvadrata je 10-12 eura za manji stan

<p>Znate, mi smo dobili ponudu od <strong>4000 kuna za ovaj stan</strong>, no, ne bismo željeli da odete jer ste uredni platiše i održavate stan kao svoj. Zato želimo da ostanete tu, ali ćemo vam morati povisiti cijenu za 500 kuna.</p><p>Upravo tim riječima vlasnica stana u širem centru Zagreba samo mjesec dana prije sklapanja novog ugovora studentima iz Slavonije priopćila je povečanje mjesečne stanarine. </p><p>Student kaže kako je stan na odličnoj lokaciji, ali instalacije i namještaj su iz "prošlog stoljeća" što im prije godinu dana, za tu cijenu, nije predstavljalo problem. Unajmili su ga za 2500 kuna, s time da su režije plaćali od 800 do 1000 kuna mjesečno.</p><p>- Moram priznati da nam je to bilo krajnje neugodno iznenađenje zato što nam niti u jednom trenu gazdarica nije dala naslutiti da će nam povisiti stanarinu, posebno u ovo neizvjesno doba koronakrize. Da stvar bude još bolja, zbog cijele te situacije nismo boravili u tom stanu nekoliko mjeseci, <strong>a stanarinu i režije smo uredno plaćali</strong> svakog 12. u mjesecu - kaže nam ogorčeni student koji je htio ostati anoniman.</p><h2>'Svi traže jedan do dva pologa unaprijed'</h2><p>Priča nam kako ih je gazdarica dovela pred gotov čin, mjesec dana prije isteka ugovora obavijestila ih je o tome telefonski, a on i njegov cimer su preko noći morali odlučiti hoće li tražiti novi stan ili će pristati na njene uvjete.</p><p>- Tata mi je dobio otkaz u ožujku, imam sreću što radim uz fakultet i imam stalna primanja, no što bi bilo da ne radim? Ne bih mogao nastaviti faks? Nismo imali drugog izbora jer je nemoguće pronaći normalan stan u samo mjesec dana, mi smo ovaj stan tražili nekoliko mjeseci i uspjeli ga unajmiti jer smo se javili među prvima. Dotad, vidjeli smo sve i svašta, a susreli smo se i sa svakakvim najmodavcima. Vjerujem i da su oni nepovjerljivi prema podstanarima, ali šteta je da zbog nekolicine loših podstanara moraju ispaštati svi ostali. Da bismo se sada uselili u novi stan, morali bismo smo izdvojiti najmanje 7000 kuna jer svi traže jedan do dva pologa unaprijed - priča nam student. </p><p>Brucošica <strong>Nola Miličević</strong> već nekoliko mjeseci traži stan. </p><p>- Cimerica i ja pregledale smo puno stanova i uglavnom svi imaju nerealne cijene s obzirom na lokaciju i kvalitetu. Spremna sam plačati stan do 400 eura mjesečno uz režije - jasna je buduća pravnica.</p><h2>Dobili 516 molbi više nego lani</h2><p>Iz <strong>Studentskog centra</strong> su nam rekli kako je na ovogodišnji natječaj za subvencionirani smještaj u studentskim domovima ukupno pristiglo 10.223 prijava. SC nudi 6.935 ležajeva za studente iako je ove godine kapacitet bio smanjen na 6.398 zbog stradalnika u velikom zagrebačkom potresu koje je Vlada do jeseni smjestila u <strong>SD Cvjetno naselje</strong>.</p><p>U tim se paviljonima sada provodi deratizacija i dezinfekcija, nakon čega će jokš 537 studenata dobiti svoje mjesto ovisno o pozicijii na rang-listi.</p><p>- Važno je napomenuti da smo ove godine zaprimili i 516 više molbi za smještaj nego lani - dodali su iz SC-a.</p><p>Nije ni čudo obzirom da studente muči neizvjesnost akademske godine, a kako je mnogo njih tek u drugoj polovici rujna saznalo kako će se nastava održavati na njihovim fakultetima to se odrazilo na i potražnju stanova.</p><p>- Ove godine se sve prologiralo u odnosu na prijašnje godine i zadnjih nekoliko tjedana je ludo svim agentima za nekretnine. Potražnja je ista kao i prošlih godina jedino što studenti žele fleksibilnije ugovore odnosno mogućnost potpisivanja na kraći rok - objasnila je <strong>Sanela Alić</strong> iz San-nekretnina.</p><h2>Najvažnija blizina faksa i tramvajskih linija</h2><p>Kaže ni kako potres nije puno utjecao na potražnju za stanovima u centru, ali priznaje kako roditelji i studenti ipak malo više ispituju oko toga.</p><p>Za dobru prometnu povezanost i blizinu tramvajskih linija kaže kako su i dalje najbitniji kriteriji za studente. Trenutno je prosječna cijena <strong>jednog kvadrata za najam desetak eura</strong>, a poželjni su kvartovi u kojima su fakulteti.</p><p>U centru grada stan od tridesetak kvadrata ne ide ispod 350-400 eura dok se na Knežiji ili Španskom može naći jeftinije. Prosjek po kvadratu za manji stan je 10 do 12 eura, dok se na udaljenijim lokacijama i "lošije uređenim" stanovima može postići cijena od osam do devet eura. </p><p>- Uvijek pokušavamo s najmodavcima iskomunicirati da što bolje urede smještaje i prilagode ih potrebama studenata - objašnjava Alić i dodaje kako je način traženja stanova i dalje isti.</p><p>Roditelji najčešće pomažu studentima nižih godina, kažu koji ih kvartovi zanimaju, a zatim agencija predloži nekoliko nekretnina za razgledavanje.</p><p>- Stariji studenti najčešće traže sami i <strong>točno znaju što žele</strong> - kaže agentica s višegodišnjim iskustvom.</p>